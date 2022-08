Freya pozostanie w Oslo na zawsze. Szkielet morsicy trafi do muzeum

Freya, na przełomie lipca i sierpnia, stała się niechcianą atrakcją turystyczną. Fot. materiały prasowe Instytutu Weterynarii

Instytut Weterynarii wyjaśnił, co stanie się ze zwłokami Freyi. Szkielet morsicy, którą uśpiono w wyniku nieodpowiedniego zachowania turystów, będzie elementem zbiorów Muzeum Historii Naturalnej w Oslo. Pozostałości zwierzęcia zostaną wykorzystane do dalszych badań.

Reklama

Zwłoki Freyi dostarczono 14 sierpnia – w dzień uśpienia – do badaczy Instytutu Weterynarii. Lekarze przeprowadzają na niej autopsję. – Otrzymaliśmy okazję rozwoju dalszych badań nad morsami. Cieszymy się, że możemy przyczynić się do zwiększenia wiedzy na temat tego gatunku zwierząt – komentuje Knut Madslien, przedstawiciel Instytutu. Przekazanie szkieletu na potrzeby Muzeum Historii Naturalnej jest uznawane za szczególny przypadek. W większości spraw szczątki, po przeprowadzonej autopsji, podlegają utylizacji.



– Ustaliliśmy, że nasze działania pozwolą na dalsze wykorzystywanie szkieletu. Freya nie trafiła do nas z podejrzeniem choroby ani nie miała kontaktu z innymi zwierzętami, od których mogłaby się zakazić – informuje Knut Madslien.

Kulisy niepopularnej decyzji Eutanazji morsicy 14 sierpnia dokonali przedstawiciele Urzędu ds. Rybołówstwa. Mieszkająca na co dzień w Oslofiordzie Freya miała być zagrożeniem dla ludzi, którzy podchodzili do niej zbyt blisko. – Doszliśmy do wniosku, że życie i zdrowie ludzi może być zagrożone – komentował szef Urzędu Frank Bakke-Jensen. Zwierzę zaobserwowano po raz pierwszy na przełomie lipca i sierpnia. Pomimo apeli, mieszkańcy i turyści tłoczyli się przy morsicy, by zrobić jej zdjęcie.

Zanim zdecydowano się na eutanazję, rozważano wszelkie inne możliwe środki, informują służby weterynaryjne./zdjęcie poglądowe; stock.adobe.com/standardowa/Rixie

Po zakończeniu badań w Instytucie Weterynarii, które trwają około 14 dni, szkielet Freyi trafi do Muzeum Historii Naturalnej w Oslo. Będzie wykorzystywany do dalszych prac naukowych. Pozostałości morsicy dołączą do kolekcji 35 tys. gatunków zwierząt, która dostępna jest w stolicy Norwegii.



Źródło: Instytut Weterynarii, MojaNorwegia.pl