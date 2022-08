Uśpili Freyę, bo ludzie nie potrafili dać jej spokoju. „To była słuszna decyzja”

14 sierpnia rano Urząd ds. Rybołówstwa przeprowadził eutanazję morsicy, która zadomowiła się w Oslofiordzie. - Doszliśmy do wniosku, że życie i zdrowie ludzi może być zagrożone - komentuje szef Urzędu Frank Bakke-Jensen.

Urząd ds. Rybołówstwa informację o tym, że rozważa uśpienie zwierzęcia, które od końca lipca przebywało w okolicach Oslofjorden, upublicznił w czwartek. Fiskeridirektoratet argumentowało, że nierozważne zachowanie ludzi obserwujących zwierzę może doprowadzić do wypadku, a jedynym sposobem na uniknięcie tragedii ma być eutanazja Freyi.

Zawinili… ludzie

Urząd na podstawie własnych obserwacji stwierdził, że ​​ryzyko wystąpienia sytuacji niebezpiecznych dla ludzi i zwierząt jest bardzo wysokie. Pomimo wielokrotnych wezwań, opinia publiczna nie zastosowała się do zaleceń, aby trzymać się z dala od morsa, a kilkakrotnie dochodziło do niebezpiecznych sytuacji, czytamy w oświadczeniu prasowym.



Zanim zdecydowano się na eutanazję, rozważano wszelkie inne możliwe środki. - Doszliśmy do wniosku, że nie mieliśmy możliwości zabezpieczenia dobrostanu zwierząt w wystarczająco dobry sposób - przyznaje Bakke-Jensen. - Dobrze wyszkolony personel w niedzielę przeprowadził operację zgodnie z obowiązującymi procedurami uśmiercania ssaków morskich - dodaje.