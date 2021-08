Fale upałów, susze i topniejące lodowce: zmiany klimatyczne uderzą także w Norwegię

Mniej śniegu, susze, więcej fal upałów i powodzi – tak zmiany klimatyczne wpłyną na Norwegię w przyszłości, wynika z nowego raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Lodowce dalej będą znikać

Zmiany temperatury mają też sprawić, że m.in. w Norwegii będzie padać mniej śniegu, co przyczyni się do mniejszej liczby wylewających rzek, jednak do innych powodzi doprowadzą wzmożone opady deszczu. Wzrost temperatury spowoduje także dalsze topnienie lodowców na całym świecie, lodu pokrywającego morza oraz Grenlandię. Jeśli będzie ona wyższa o 2 stopnie, rozmrozi się wieczna zmarzlina, a zimą będzie jeszcze mniej obszarów pokrytych śniegiem.