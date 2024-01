Fala morderstw w Norwegii a statystyki. Rząd obiecuje zwiększyć bezpieczeństwo

W zeszłym roku dokonano w Norwegii 38 morderstw. To najwięcej od dziesięciu lat. Również styczeń nie był wolny od doniesień o kolejnych ofiarach. Na ile – statystycznie – jest się czego bać?

… chyba że jesteś kobietą

Niestety nie wszyscy mogą czuć się równie spokojnie. W skali ogólnoświatowej około 80 proc. zamordowanych to mężczyźni, a 20 – kobiety. W Norwegii ta proporcja jest zupełnie inna, zbliżona do 50 na 50. To dlatego, że najczęstszy typ morderstwa w tym kraju to takie, w którym sprawca i ofiara byli parą. W takim przypadku ofiarami dużo częściej padają kobiety. 70 proc. morderstw w Norwegii wydarza się w domu (należącym do mordercy, ofiary bądź ich wspólnym). Około 60 proc. morderców to osoby bezrobotne lub korzystające z pomocy opieki społecznej. Ponad 50 proc. morderców znajduje się w chwili popełniania zbrodni pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Około 40 proc. sprawców morderstw w Norwegii to obcokrajowcy.