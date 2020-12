Dziś wypada Luciadagen. To jedno z najbardziej charakterystycznych świąt w Skandynawii

13 grudnia w Szwecji i Norwegii obchodzi się dzień św. Łucji – jedno z najpiękniejszych i najbardziej charakterystycznych skandynawskich świąt. Lucidagen uznaje się za rozpoczęcie radosnego okresu przygotowania do Bożego Narodzenia.

Luciadagen zwiastuje Boże Narodzenie

Do Skandynawii święto przywędrowało w XIX wieku z Włoch, choć niektórzy wskazują, że stało się to za pośrednictwem Niemiec. Luciadagen najbardziej upodobali sobie Szwedzi, którzy nadali mu własny charakter. Wprowadzili m.in. wybór jasnowłosej dziewczyny, która dostaje rolę świętej Łucji, a także pochód witających ją dzieci. Z czasem pozostałe kraje skandynawskie, w tym Norwegia, zaczęły obchodzić to święto w podobny sposób jak w Szwecji. Santa Lucia, a po norwesku właśnie Luciadagen, to święto bardziej świeckie aniżeli religijne. Bowiem wbrew temu, że jest to dzień upamiętniający świętą i męczennicę, to tak naprawdę w Skandynawii niewiele ma z nią wspólnego. Święto przypada w okresie Adwentu, przez co pełni rolę przygotowania i radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie.



Można tu również znaleźć wyraźne związki z pogańskimi wierzeniami. Według ludowych wierzeń (nie tylko skandynawskich, ale również słowiańskich), 13 grudnia jest dniem szczególnym. Nazywany jest lussinatt i uchodzi za najkrótszy i najciemniejszy dzień w roku (co prawdą jednak nie jest, bo tym dniem jest 21 grudnia). Według legend, tego dnia pojawiają się duchy i oddziałują różne moce. Warto dodać, że Lussi jest zarówno nazwą tej nocy, jak i demonicznej bogini z wierzeń skandynawskich, która ma się w tym czasie ujawniać. Luciadagen ma więc wymiar symboliczny i wyraża przejście między ciemnym, zimowym czasem a czasem jaśniejszym, w którym wydłuża się dzień i zwiększa ilość światła. Obchody święta w Skandynawii podkreślają ten symboliczny wymiar, pokazując zarówno oczekiwanie na światło, jak i jego powitanie.



Światło oznacza w tym przypadku zarówno wierzenia pogańskie (afirmacja światła), jak i chrześcijańskie (światło, na które się czeka można również rozumieć jako zapowiedź narodzin Chrystusa, a więc Bożego Narodzenia). Luciadagen obchodzi się uroczyście np. we wszystkich norweskich szkołach. Mają radosny charakter i szczególną oprawę. Z pewnością jest to jedno z najładniejszych świąt skandynawskich.