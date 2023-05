„Dajcie mu spokój”: proszą ludzi, by unikali kontaktu z białuchą Hvaldimirem

Urząd ds. Rybołówstwa prosi okolicznych mieszkańców stolicy, by unikali kontaktu z białuchą arktyczną o imieniu Hvaldimir, która obecnie “pomieszkuje” w wewnętrznym Oslofjordzie. - Znajduje się na gęsto zaludnionym obszarze, a ryzyko zranienia wieloryba w wyniku kontaktu z człowiekiem znacznie się zwiększyło - informuje Fiskeridirektoratet.

Mimo że wieloryb jest oswojony i przyzwyczajony do przebywania wśród ludzi, ważne jest, aby ci zachowywali dystans i zostawili go w spokoju, zaznacza Urząd ds. Rybołówstwa. - Szczególnie zachęcamy osoby pływające po wodach fiordu łodziami do zachowania odpowiedniej odległości [od białuchy - red.], ponieważ ssak w wyniku kontaktu z łodzią jest narażony na odniesienie obrażeń lub w najgorszym przypadku śmierć - komentuje dyrektor Fiskeridirektoratet Frank Bakke-Jensen. - Do tej pory zdarzały się tylko drobne incydenty, w których wieloryb odniósł niewielkie obrażenia, głównie w wyniku kontaktu z łodziami. Kiedy dotarł do wewnętrznego Oslofjordu, gdzie gęstość zaludnienia jest znacznie większa i gdzie na niewielkim obszarze zgromadzono znacznie więcej łodzi rekreacyjnych, ryzyko odniesienia obrażeń znacznie wzrasta - dodaje Jensen.