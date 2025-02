Chińscy giganci e-commerce z najgorszą reputacją w krajach nordyckich. Norwegowie bardziej szanują nawet operatora pociągów i banki

Celem badań Reputation&Trust było sprawdzenie reputacji firm działających w krajach nordyckich wśród mieszkańców tych państw. Zbieranie danych przeprowadzono za pomocą ankiety elektronicznej od 1 lipca do 5 sierpnia 2024 r. w Szwecji oraz od 1 do 29 lipca 2024 r. w Norwegii i Danii oraz od 3 do 8 lipca 2024 r. w Finlandii. Badane firmy otrzymały wynik reputacji obliczony jako średnia ośmiu krytycznych obszarów w skali od 1 do 5. Obszary te to ład korporacyjny, wyniki finansowe, przywództwo, innowacyjność, dialog, produkty i usługi, miejsce pracy i odpowiedzialność.