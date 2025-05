Brunost z certyfikatem halal. Tak Norwegowie chcą podbić zagraniczne rynki

Jeden z należących do spółdzielni mleczarskiej TINE zakładów z Innlandet szykuje się na eksport brunostu z certyfikatem halal.

Norwegowie spożywają dziś o wiele mniej mleka i produktów mlecznych niż kilkanaście-kilkadziesiąt lat temu. By branża mleczarska mogła się rozwijać, firmy decydują się na wchodzenie na kolejne rynki.

Jeszcze dwa lata temu w zakładzie Lom og Skjåk zmniejszano skalę działalności, co nie umknęło uwadze nawet polskim mediom branżowym. Dziś przedstawiciele tamtejszej mleczarni chwalą się sukcesami w eksporcie – brunost tam produkowany sprzedawany jest w 14 krajach, a poziom tej sprzedaży wzrósł ostatnio o 15%.

Ten zakład odpowiada za wprowadzony na rynek w zeszłym roku brunost „Anno 1863”, produkowany metodą inspirowaną tradycją, z użyciem gotowania w kotłach. Teraz TINE Lom og Skjåk ubiegać się będzie o certyfikat produkcji halal, po to, by wejść na rynki muzułmańskie. Certyfikat Halal to potwierdzenie, że produkt jest zgodny z wymaganiami islamu w zakresie sposobu wytwarzania, pakowania i przechowywania wyrobów.