  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

BOOM na prywatne szkoły w Norwegii. Rodzice zapisują dzieci... tuż po narodzinach

Emil Bogumił

06 września 2025 11:42

2
BOOM na prywatne szkoły w Norwegii. Rodzice zapisują dzieci... tuż po narodzinach

Mieszkańcy Norwegii coraz częściej szukają alternatywnych metod edukacji. Fot. Fotolia (zdjęcie poglądowe)

Norweskie szkoły prywatne notują rekordowe zainteresowanie ze strony rodziców. W wielu placówkach liczba chętnych kilkukrotnie przewyższa liczbę dostępnych miejsc, a część rodzin decyduje się na złożenie wniosku o przyjęcie dziecka tuż po jego narodzinach. Dyrektorzy szkół wskazują, że szczególnie duży napływ zgłoszeń widać w przypadku szkół międzynarodowych oraz tych opartych na alternatywnych metodach nauczania.

❤️ 0
Komentarze (2)
Dodaj komentarz
Maryla
5 godzin temu
Nie dziwię się rodzicom.
Nie chcą by ich dzieci uczyły się od pierwszych klas prawa szariatu.
1
Odpowiedz
Maryla
5 godzin temu
Kolejna szkoła w Niemczech zakazuje w stołówce mięsa bo większość uczniów to imigranci.

Dodaj h przed ttps bo jest zakaz wstawiania linków. Pozdrawiam myślących rodaków.

ttps://youtu.be/E0QZ1n4k2qw?si=FBTVJaGrvBcTfC07


1
Odpowiedz

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

