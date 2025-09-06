BOOM na prywatne szkoły w Norwegii. Rodzice zapisują dzieci... tuż po narodzinach
Mieszkańcy Norwegii coraz częściej szukają alternatywnych metod edukacji. Fot. Fotolia (zdjęcie poglądowe)
Liczba chętnych wielokrotnie wyższa od możliwości
Również szkoły Steinerowskie i Montessori informują o rekordowej liczbie zgłoszeń, zwłaszcza w dużych ośrodkach miejskich. W niektórych przypadkach liczba chętnych jest niemal trzykrotnie wyższa od liczby dostępnych miejsc.
Szkoły publiczne w Norwegii z problemami
Minister edukacji Kari Nessa Nordtun zwraca uwagę, że choć rząd popiera różnorodność oferty edukacyjnej, najważniejsze jest wzmacnianie tzw. szkoły wspólnej. Równocześnie organizacje pracodawców podkreślają, że uczniowie prywatnych szkół to grupa zróżnicowana społecznie i kulturowo.
