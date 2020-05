Bilety, promocje i polowanie na zorzę polarną: te aplikacje mobilne przydadzą się w Norwegii

Nie tylko zaoszczędzić, ale i pomóc środowisku pomogą aplikacje z przecenioną żywnością zarówno z supermarketów, jak i restauracji czy punktów szybkiej obsługi, typu kioski i stacje benzynowe. Wedug statystyk w Norwegii rocznie marnuje się tony jedzenia o wartości kilkudziesięciu miliardów koron. Aby zmienić ten stan rzeczy, powstały platformy Too Good To Go oraz Throw No More (Pølseappen), które działają także na terenie kraju fiordów.Zapewniają one pełen przegląd produktów, które mają obniżoną cenę, ponieważ ich daty przydatności zbliżają się do końca lub z innych powodów nie można ich sprzedać w regularnej cenie. Aplikacje wskazują również punkty zakupu i odbioru. Wystarczy za pomocą GPS-a namierzyć w aplikacji najbliższą lub najtańszą restaurację, hotel, piekarnię czy sklep i złożyć zamówienie.