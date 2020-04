Oslo: wracają kontrole biletów w komunikacji miejskiej

Ponadto od 27 kwietnia Ruter przywrócił rozkład jazdy komunikacji, który obowiązywał przed epidemią. Data nie jest przypadkowa, bowiem od 27 kwietnia Norwegia otworzyła szkoły dla ok. 250 tys uczniów, tak więc zgodnie z wytycznymi rządu należało zadbać o to, by zapewnić im transport do szkół w taki sposób, by zminimalizować ryzyko zakażenia się wirusem covid-19. Przewoźnik podtrzymuje dlatego wszelkie wprowadzone dotąd środki ostrożności, m.in.: przednie drzwi w pojazdach są zamknięte, punkt obsługi klienta Ruter S w Jernbanetorget nadal jest nieczynny.