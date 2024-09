„Bezprecedensowe” zmiany pogody w dwie dekady: mogą one dotyczyć 70 procent świata

Norwescy badacze obliczyli, że w ciągu najbliższych 20 lat 70 proc. światowej populacji doświadczy silnego wzrostu poziomu temperatur szczytowych lub intensywnych opadów deszczu. Powodem ma być wzrost emisji gazów cieplarnianych.

W ciągu najbliższych 20 lat będą one znacznie wykraczać poza to, co dotychczas było normalne i okażą się „bezprecedensowe”. Największe zmiany zachodzą szczególnie w obszarach tropikalnych i subtropikalnych. Dotyczy to między innymi mieszkańców Indii i Półwyspu Arabskiego.

– W najlepszym przypadku szybkie zmiany dotkną 1,5 miliarda ludzi do 2040 r. W najgorszym mówimy o nieco ponad 5,5 miliarda – twierdzi klimatolog Bjørn H. Samset, który brał udział w badaniu CICERO. – Jedyne, co słuszne, to przygotować się na to, że nastąpią ekstremalne zdarzenia na skalę, jakiej nigdy wcześniej nie doświadczyliśmy i że mogą one nastąpić już w ciągu najbliższych dwóch dekad – dodaje.