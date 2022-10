Aplikacja z żywnością na zbyciu bije rekordy. Too Good To Go hitem w Norwegii?

Too Good To Go współpracuje z ponad 4200 firmami spożywczymi w całym kraju fiordów. stock.adobe.com/ fot. szmuli/ tylko do użytku redakcyjnego

W tym samym czasie, gdy ceny żywności w Norwegii rosną w zastraszającym tempie, sprzedaż jedzenia, którego data przydatności się kończy, okazuje się rekordowo wysoka. Prym wiedzie aplikacja Too Good To Go .

– W sierpniu sprzedano około 245 tys. paczek. To o 39 proc. więcej niż w tym samym czasie w zeszłym roku – mówi dyrektor zarządzający Too Good To Go, Johan Ingemarsson, dla portalu Nationen.

Niby do wyrzucenia, ale dobre Dzięki aplikacji można kupić nadwyżki żywności ze sklepów, restauracji, piekarni czy stacji benzynowych po promocyjnej cenie. Inaczej produkty zostałyby wyrzucone. Too Good To Go współpracuje z ponad 4200 firmami spożywczymi w całym kraju fiordów.

– Nigdy wcześniej nie doświadczyliśmy takiego wzrostu w aplikacji (...). Nie można tego powiedzieć na pewno, ale dla nas wygląda to na wyraźny związek z rosnącymi cenami, zwłaszcza żywności – mówi Ingemarsson.

Ceny żywności w Norwegii rosną w zastraszającym tempie.stock.adobe.com/licencja standardowa

Do tej pory w tym roku sprzedano łącznie około 1,8 miliona porcji z żywnością, czyli o 29 proc. więcej niż w roku ubiegłym.

Podstawowe produkty drożeją Aplikacja Too Good To Go umożliwia Norwegom zamówienie restauracyjnego jedzenia w bardzo korzystnych cenach od lutego 2016 roku. Można tego dokonać tuż przed zamknięciem lokalu, kiedy produkty są wciąż świeże, a ceny znacznie obniżone. Wystarczy przy odbiorze pokazać paragon z urządzenia mobilnego.

Dane z 2020 roku pokazują, że co roku w Norwegii wyrzuca się 450 tys. ton produktów spożywczych zdatnych do jedzenia. Zwykli konsumenci stoją za około połową tych strat.

Jak wynika z najnowszego badania Państwowego Instytutu Studiów nad Zachowaniami Konsumentów (Statens Institutt for Forbruksforskning – SIFO), przeciętna rodzina w Norwegii wydaje średnio 1100 koron więcej miesięcznie. Wyraźny wzrost obciążenia finansowego nastąpił w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2022 roku.

– Od stycznia 35 proc. gospodarstw domowych znalazło się w gorszej lub zdecydowanie gorszej sytuacji finansowej – stwierdzają analitycy.



Źródła: extraavisen.no, NRK, MojaNorwegia