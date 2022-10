Drożyzna atakuje norweskie portfele. Takiego skoku cen żywności nie było od 35 lat

6,5 proc. – sierpień,

6,8 proc. – lipiec,

6,3 proc. – czerwiec.

– Inflacja jest nadal wysoka i po minimalnym sierpniowym spadku rośnie. Musimy cofnąć się do czerwca 1988 roku, by zauważyć podobny, dwunastomiesięczny wzrost. [...] To bardzo duże liczby. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy inflacja wciąż rosła. Teraz robi to nadal, a i tak osiągnęła wysoki poziom – komentuje badania SSB badacz Espen Kristiansen.We wrześniu 2022 roku, w porównaniu z ubiegłym analogicznym okresem, wskaźnik CPI w Norwegii wyniósł 6,9 proc. W poprzednich miesiącach badacze zaobserwowali wzrost o: