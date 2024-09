Ach, co to był za ślub: norweska księżniczka złamała umowę

31 sierpnia księżniczka Märtha Louise wzięła ślub. A potem były komentarze, komentarze, komentarze… O jej roli w kraju dyskutują wszystkie duże media. Co w tej ceremonii wywołało kontrowersje?

Nic takiego się dotąd nie zdarzyło, rodzime media miały dotychczas swobodny dostęp do ważnych wydarzeń z życia rodziny królewskiej (z poszanowaniem prywatności i w granicach dobrego smaku).

Prywatność na sprzedaż

Otoczenie księżniczki broni się stwierdzeniem, że ślub miał charakter prywatny i wobec tego dziennikarze nie powinni oczekiwać zbyt wiele w imię prawa do informowania narodu. Cóż. Można by wziąć takie wyjaśnienia za dobrą monetę, tyle że… nad bezpieczeństwem tego „prywatnego” wydarzenia czuwała nadzwyczajna liczba – opłacanych przecież przez państwo – policjantów, a prawa do publikowania materiałów wizualnych z ceremonii zostały sprzedane brytyjskiemu tabloidowi „Hello!” oraz Netfliksowi.