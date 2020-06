Rowerem po Norwegii: 5 tras na krótsze i dłuższe wycieczki

Rower to pojazd dla każdego, a w ostatnich latach zyskał szczególną popularność. Stał się bardzo dobrą alternatywą dla samochodów i autobusów, do poruszania się po mieście. To też dość prosty sposób na zachowanie kondycji fizycznej i spędzania aktywnie czasu na świeżym powietrzu.

To już nie będzie krótka wycieczka, ale kilkudniowa wyprawa - bardziej zaprawieni rowerzyści mogą wybrać się w liczącą ponad 800 km trasę z Tromsø do Reine przez Gryllefjord. Trasa urozmaicona jest pięknymi widokami, na przykład w Senji, ale i meta na Lofotach z pewnością nie zawiedzie strudzonych podróżnych.

Droga Atlantycka to kolejna niezwykła trasa często wybierana przez entuzjastów wycieczek rowerowych. Biegnie od wioski Kårvåg do Averøy i liczy około 8 km, w związku z czym na przebycie jej może sobie pozwolić niemal każdy amator kolarstwa. Trasę urozmaica 8 mostów łączących wyspy archipelagu.

Rallarvegen

Rallarvegen to trasa rowerowa o łącznej długość około 120 km. Zaczyna się w Haugastøl i wiedzie przez 80 km do Flåm. Osoby, które czują się na siłach, mogą pojechać o prawie 40 km dalej, do miasteczka Voss. To jedna z najpopularniejszych tras rowerowych w Norwegii. Powstała na początku XX wieku podczas budowy linii kolejowej Oslo-Bergen. Jedną z atrakcji, jakie czekają podróżnych po drodze, jest między innymi wodospad Kjosfossen.