5 000 000 koron kary dla NAV. Udostępniali dane osobowe niezgodnie z prawem

Datatilsynet nałożył 5 mln koron kary na Urząd Pracy i Polityki Socjalnej za naruszenie przepisów dotyczących wykorzystania danych osobowych. NAV bezprawnie publikował CV osób szukających zatrudnienia w witrynie arbeidsplassen.no.

Vi varsler et gebyr på 5 millioner kroner til NAV for tilgjengeliggjøring av CV-er på tjenesten https://t.co/Qd6EzILD5c uten hjemmel i lov. https://t.co/AxfBgUOP31

NAV udostępniał curriculum vitae użytkowników zarejestrowanych jako poszukujący pracy w serwisie arbeidsplassen.no, przez co dane osobowe wielu osób były dostępne dla wszystkich pracodawców-użytkowników tej witryny. Jak informuje Urząd Ochrony Danych, NAV sam zgłosił w 2021 wykrycie naruszenia. Sytuacja trwała od 2001 roku i dotknęła ponad 1,8 mln osób. – Datatilsynet poważnie podchodzi do faktu, że NAV od dawna udostępnia poufne informacje o tak dużej liczbie osób bez upoważnienia prawnego - mówi cytowana w oświadczeniu p.o. dyrektorki Datatilsynet Janne Stang Dahl.

Podaj dane, otrzymasz zasiłek