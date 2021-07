30 000 koron utopione w biletach: klienci czekają na zwrot pieniędzy, a zarząd Norwegiana przyznaje sobie milionowe premie

Otrzymałam wiadomość od jednego z dyrektorów firmy - osoby do spraw kontaktu z klientem. Zostałam zaproszona na rozmowę w celu wysłuchania naszej historii. Nie wiedziałam, czego mogę się spodziewać, ale byłam zadowolona, że mają ochotę wyjść naprzeciw moim problemom. Zgodziłam się. I to spotkanie mnie bardzo rozczarowało. Wraz z narzeczonym przedstawiliśmy swój punkt widzenia. W odpowiedzi wyjaśniono nam, dlaczego podjęto takie, a nie inne działania. Usłyszeliśmy również, jak wygląda sytuacja ekonomiczna w firmie, oraz że nie są nam w stanie zagwarantować ani wykorzystania całej kwoty w punktach, ani lotów do USA, co jedynie by nas zadowoliło. Na pytanie, czy może po wyjaśnieniu, chcieliby, by nasze działania w internecie się zakończyły, usłyszeliśmy odpowiedź: "To zależy od was, czy chcecie nienawidzić, czy kochać Norwegiana". Po raz kolejny poczuliśmy się zlekceważeni. Liczyliśmy na zaproponowanie nam korzystnego rozwiązania dla obu stron. Zamiast tego wymagano od nas zrozumienia, co jest niezwykle trudne w wymienionej sytuacji. Sytuacja na rynku dotknęła wiele wiele firm, jak i osób prywatnych, ale czy to jest racjonalne tłumaczenie?