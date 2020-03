Zmiany w zwolnieniach chorobowych i zasiłkach. NAV przejmuje obowiązki pracodawców

W związku z masowymi w ostatnich dniach zgłoszeniami zatrudnionych w Norwegii o niezdolności do pracy z powodu choroby lub przechodzeniu na zwolnienie lekarskie Storting wprowadził zmiany w obowiązkach wypłacania wynagrodzenia przez pracodawcę w takich sytuacjach, chcąc odciążyć finansowo przedsiębiorców.

Pieniędzmi zajmie się NAV

Wszystkim, którzy zgłoszą niezdolność do pracy z powodu zarażenia COVID-19 lub podejrzenia obecności koronawirusa w organizmie, przysługuje prawo do otrzymywania zasiłku chorobowego (sykepenger). Ponieważ jednak w ostatnim czasie z powodu epidemii Norwegowie na dużą skalę korzystają ze zwolnień lekarskich (sykefravær) lub sami zapowiadają pracodawcy absencję bez przedstawiania zaświadczenia lekarskiego (egenmelding), władze uznały to za obciążające finansowo dla przedsiębiorców i zmieniły zasady wypłacania wynagrodzeń i świadczeń.