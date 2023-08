Szpital Bærum jako pierwszy w Norwegii wykorzystuje w leczeniu sztuczną inteligencję

Od wtorku sztuczna inteligencja na stałe wniesie wkład w diagnostykę obrazową, pogotowie i oddział ratunkowy w szpitalu Bærum. W zeszłym tygodniu placówka uzupełniła raport zawierający doświadczenia z testowania AI w opiece nad pacjentami. Zgodnie z nim wszystko działa tak, jak powinno, i wprowadzenie sztucznej inteligencji do użytku zostało zatwierdzone.

– Obecnie żadna inna organizacja opieki zdrowotnej w Norwegii nie wykorzystuje sztucznej inteligencji w opiece nad pacjentami w taki sposób, jak my. W ślady Bærum pójdą cztery inne szpitale w Vestre Viken. Doświadczenie zostanie następnie wykorzystane do wdrożenia systemu we wszystkich placówkach Helse Sør-Øst – mówi cytowany przez NTB kierownik ds. komunikacji Hege Frostad Dahle.

Nie zastąpi lekarzy, ale pomoże

Pacjenci z podejrzeniem złamania kierowani do szpitala na prześwietlenie często czekają godzinami, aż lekarz będzie w stanie obejrzeć i zinterpretować zdjęcia. Teraz to sztuczna inteligencja przetworzy obrazy, by stwierdzić, czy doszło do urazu, a zajmie jej to kilka minut. Jeśli AI uzna, że ​​nie ma złamania, radiolog może bezpośrednio wysłać pacjenta do domu.