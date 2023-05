Bezpieczna, bogata i atrakcyjna dla imigrantów. Norwegia oczami sztucznej inteligencji

Jeden z obrazów Norwegii wykreowany przez sztuczną inteligencję. Il. Night Cafe Creator

Za sprawą ciągłego rozwoju i pojawiania się na rynku nowych modeli, sztuczna inteligencja cieszy się rosnącą popularnością. Jednym z najpopularniejszych narzędzi jest ChatGPT. Oprogramowanie jednak nie jest do końca „sztuczne”. Korzysta ze zbiorów danych przygotowanych wcześniej przez ludzi. Jak, na podstawie informacji zebranych w sieci, AI opisuje Norwegię?

ChatGPT autorstwa organizacji badawczej OpenAI uznawany jest za jedno z najnowocześniejszych narzędzi stworzonych do przetwarzania języka naturalnego. Generuje tekst podobny do ludzkiego w czasie rzeczywistym. Może wcielać się w rolę, przyjmować podany kontekst, zachowując przy tym spójność wypowiedzi. Korzysta z modeli stworzonych wcześniej przez ludzi. W związku z tym może być oprogramowaniem niedokładnym. W sytuacji występowania np. dwóch miejscowości o tej samej nazwie, może opisać jedną z nich, korzystając z historii drugiej.



Jeśli internauci chcą skorzystać z ChatGPT, muszą bezpłatnie zarejestrować się na portalu internetowym OpenAI. Podają podpowiedź, komendę lub tekst wstępny i komendę. Oprogramowanie przetwarza je, tworzy treść wyjściową i przekazuje użytkownikowi. Użytkownicy mogą uznać ją za błędną i poprosić o wygenerowanie lepszej wersji.

Norwegia oczami sztucznej inteligencji Kiedy ChatGPT otrzyma prośbę o opisanie Norwegii, odpowiada krótko. – Norwegia to kraj w Europie Północnej. Graniczy z Rosją, Finlandią i Szwecją oraz jest otoczona przez Morze Norweskie, Morze Grenlandzkie i Ocean Atlantycki. Stolicą Norwegii jest Oslo – czytamy w wypowiedzi przygotowanej przez sztuczną inteligencję. Ciekawszą odpowiedź otrzymamy, gdy zapytamy ChatGPT o to, czy Norwegia jest państwem przyjaznym do życia.

Tak, Norwegia uchodzi za jedno z najbardziej przyjaznych państw do życia na świecie. Norwegia ma wysoki poziom życia i zapewnia swoim mieszkańcom wiele korzyści, takich jak powszechne ubezpieczenie zdrowotne, wysokie płace i dobre warunki pracy, wysokiej jakości system edukacyjny, a także wiele możliwości rekreacyjnych i kulturalnych.



Norwegia jest również jednym z najbezpieczniejszych krajów na świecie, z niskim poziomem przestępczości i korupcji. Norwegowie są znani z tego, że są bardzo otwarci i przyjaźni dla obcokrajowców, co sprawia, że jest to atrakcyjne miejsce dla imigrantów.



Podsumowując, Norwegia jest uważana za jedno z najlepszych miejsc do życia na świecie, oferując swoim mieszkańcom wysoki standard życia, bezpieczeństwo i bogate możliwości rozwoju.



Wypowiedź oprogramowania przygotowanego przez OpenAI charakteryzuje się popularnymi opiniami i podstawowymi informacjami znalezionymi w sieci. Inne narzędzie – NightCafe Creator – w podobny sposób tworzy obrazy opisujące krajobraz Norwegii. Przedstawia środowisko charakteryzujące się obecnością lodu, morza, fiordów oraz terenów zielonych.

Obraz Norwegii wykreowany przez NightCafe Creator.

Imigranci z Polski oczami sztucznej inteligencji Precyzyjną odpowiedź od Chatu GPT otrzymujemy także na pytanie dotyczące obecności Polaków w Norwegii.

Tak, imigranci z Polski żyją w Norwegii. Faktycznie, Polacy stanowią jedną z największych grup imigrantów w Norwegii, obok Szwedów i Litwinów. Według danych z 2020 roku, w Norwegii mieszkało około 107 000 Polaków, co stanowiło około 2% populacji kraju.



Większość Polaków w Norwegii pracuje w sektorze budowlanym, opieki zdrowotnej, produkcji oraz usługach hotelarsko-gastronomicznych. Wielu Polaków pracuje również w sektorze IT oraz w sektorze naukowym i badawczym.



Norwegia jest popularnym kierunkiem migracji dla Polaków, ze względu na wysokie zarobki, dobre warunki pracy oraz system socjalny. Polacy, którzy decydują się na emigrację do Norwegii, mogą korzystać z opieki zdrowotnej, systemu ubezpieczeń społecznych oraz innych benefitów, takich jak np. zniżki na bilety kolejowe.

W tej sytuacji, podobnie jak w przypadku opisu Norwegii, sztuczna inteligencja opisuje migrację do Norwegii, biorąc pod uwagę popularne slogany – lepsze zarobki, usługi socjalne i dobre warunki pracy. Posługuje się także precyzyjnymi danymi dot. demografii kraju fiordów. Poprawnie wskazała największe grupy imigrantów oraz liczbę Polaków mieszkających nad fiordami.

Obraz imigrantów w Norwegii wykreowany przez NightCafe Creator.

Oslo i Bergen w opisie sztucznej inteligencji Zwracając uwagę na Oslo i Bergen, ChatGPT zaznacza, że są to największe i najpopularniejsze miasta w Norwegii. Przyznaje, że oba mają własny charakter oraz dużą liczbę atrakcji turystycznych.



– Oslo, stolica Norwegii, to duże i kosmopolityczne miasto, położone nad brzegiem fiordu. Oslo jest znane z pięknych parków, muzeów, restauracji i kawiarni oraz kultury artystycznej. Warto zobaczyć w Oslo takie miejsca, jak: Opera w Oslo, Narodowe Muzeum Sztuki, Dom Koncertowy im. Edvarda Griega, Park Vigelanda z 212 rzeźbami ludzkimi, a także zamek Królewski. W Oslo można również podziwiać widoki na fiordy, które są jednymi z najpiękniejszych w Norwegii – czytamy w opisie norweskiej stolicy przygotowanej przez ChatGPT.

NightCafe Creator, tworząc obrazy nawiązujące do Oslo, wyraźnie inspirował się średniowieczną historią kraju fiordów.

– Bergen to drugie co do wielkości miasto w Norwegii, położone na zachodnim wybrzeżu kraju. Bergen jest znany z kolorowych domków rybackich, nazywanych Bryggen, które znajdują się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Miasto słynie również z pięknego akwarium, licznych muzeów, takich jak Muzeum Sztuki Starej i Nowej oraz Muzeum Hanzeatyckie, a także ze swojego uroczego starówki. W Bergen warto odwiedzić też zamek Håkon's Hall oraz katedrę Marii Panny – wynika z wypowiedzi sztucznej inteligencji na temat Bergen.

Tworząc kolaż poświęcony Bergen, sztuczna inteligencja wzięła pod uwagę charakterystyczne budynki – Bryggen.

Przeciwnicy rozwoju sztucznej inteligencji zwracają uwagę, że dalszy rozwój modeli AI doprowadzi do upadku cywilizacji. Przypuszczają, że oprogramowanie wykorzysta dużą ilość wiedzy do wypowiedzenia posłuszeństwa ludziom. Branża technologiczna przypomina jednak, że obecne narzędzia są w całości zależne od programistów. To oni odpowiadają za wprowadzanie modeli danych, które tworzą „świadomość” sztucznej inteligencji.



