Rogaland: sprawdzą stan zdrowia ponad 70 tysięcy mieszkańców

Władze Rogaland informują, że wylosowani do badania uczestnicy otrzymają SMS-em lub e-mailem link do ankiety. By ją wypełnić, będą musieli zalogować się za pomocą np. bank-ID. Oprócz tego w badaniu będzie mógł wziąć udział każdy mieszkaniec Rogaland, który ukończył 18 lat. Będzie ono dostępne na stronie gminy Rogaland.Badanie potrwa przez trzy tygodnie. Ankietę można wypełnić za pomocą telefonu komórkowego, tabletu czy komputera.Władze Rogaland informują też, że za udział w badaniu przewidziano nagrody: każdy z dziesięciu losowo wybranych uczestników otrzyma bon na 1000 NOK. Voucher zostanie wysłany pocztą.