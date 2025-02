Rekordowa liczba zachorowań po ukąszeniach kleszczy. Najwięcej przypadków w zachodniej Norwegii

W ubiegłym roku w Norwegii odnotowano rekordowy odsetek zachorowań na boreliozę. Do Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego (FHI) zgłoszono 638 przypadków Lyme borreliose, co oznacza wzrost o 67. Liczba zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu KZM również rośnie.

Raport FHI pokazuje, że najwięcej przypadków w kraju odnotowano w okręgu Vestland – zarejestrowano 169 zakażonych osób. W Møre og Romsdal zaś zauważono gwałtowny wzrost liczby zachorowań – z 54 w 2023 r. do 84 w 2024 r. Według danych systemu zgłaszania chorób zakaźnych FHI w ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba zachorowań na boreliozę wzrosła dwukrotnie z 323 do 642.

– Widzimy, że zmiana klimatu i zmiana sposobu użytkowania przyrody mogą mieć tu znaczenie. Stało się cieplej i bardziej wilgotno, więcej obszarów odrasta, a populacja małych gryzoni i jeleni rośnie. Wszystko to stwarza lepsze warunki dla kleszczy – mówi neurolożka Randi Eikeland, szefowa Krajowej Służby ds. Chorób Odkleszczowych, w wywiadzie dla NRK.

Klimat determinuje, jaki będzie sezon kleszczy, a co za tym idzie, jak rozwinie się wzorzec zakażeń. Kleszcz staje się aktywny, gdy temperatura przekroczy siedem stopni.

W Norwegii KZM rozprzestrzenia się w południowej części kraju od Flekkefjord i zachodniego wybrzeża fiordu Oslo aż do dawnej gminy Hurum, a także od Vestby aż do granicy ze Szwecją. Bakterie Borrelia występują w całym kraju – zaobserwowano je nawet na Svalbardzie. Władze sanitarne apelują, aby po wyjściu do lasu lub na pole czy łąkę zachować ostrożność. Pomóc może odpowiednia odzież i spraye przeciwko insektom.