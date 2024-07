Kleszcze panoszą się w Norwegii? Rekordowa liczba przypadków boreliozy

Jak podaje Norweski Instytut Zdrowia Publicznego (FHI), w kraju fiordów nigdy wcześniej w pierwszej połowie roku nie odnotowano tylu przypadków boreliozy przenoszonej przez kleszcze, co w 2024.

W okresie od stycznia do czerwca do FHI zgłoszono 175 zakażeń. To o 16 więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, który był do tej pory rekordowy. Temperatura i wilgotność mają decydujący wpływ na warunki życia kleszcza. Ważne jest również to, ile osób bierze udział np. w wycieczce do lasu i jakie mają na sobie ubrań.