Papierosów mniej, snusu więcej – niepokojąca konsumpcja tytoniu w Norwegii

W Norwegii spada liczba osób palących papierosy. Zła wiadomość jest jednak taka, że wzrasta odsetek sięgających po tytoń w innej formie. Od 2007 roku liczba osób przyjmujących nikotynę doustnie pod postacią snusu wzrosła dwukrotnie.

Niepozorne grudki lub woreczki wkładane pod górną wargę zawierają więcej nikotyny niż papierosy, a mimo to być mogą być od tych ostatnich mniej szkodliwe. W Unii Europejskiej (nie licząc Szwecji), a także w wielu innych krajach, nie można ich produkować ani nimi handlować. W Norwegii snus, czyli tytoń wymieszany z solą i aromatami, ma jednak rzeszę fanów. I ta grupa znacząco rośnie.

W kategorii wiekowej 16-74 lata codziennie pali 7 proc. Norwegów. W tej samej grupie w Norwegii każdego dnia po snus sięga 16 proc. populacji. Częściej robią to mężczyźni niż kobiety. W zeszłym roku ta używka była nad fiordami codziennie konsumowana przez 11 proc. kobiet i 21 proc. mężczyzn. Dekadę temu było to tylko 4 proc. w przypadku kobiet i 14 proc., jeśli chodzi o mężczyzn.

Wzrasta też popularność snusu wśród młodzieży i młodszych dorosłych, zwłaszcza kobiet. Tytoń w tej formie najbardziej przekonuje do siebie Norwegów i Norweżki w wieku od 25 do 34 lat. Codziennie używa go prawie jedna trzecia osób z tej grupy wiekowej. W przedziale 16-24 lata natomiast – jedna piąta.