Norwegia otrzyma szczepionki na małpią ospę. Zakażeń przybywa, ale FHI nie panikuje

Według Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego (FHI) prawdopodobnie jeszcze pod koniec lata Norwegia otrzyma szczepionki, które można zastosować przeciwko małpiej ospie. Nie wiadomo jednak, o ilu dawkach jest mowa.

W Norwegii wykryto łącznie 46 przypadków zachorowań na małpią ospę (stan na 25 lipca), pierwszy 31 maja. Spośród nich 28 zaraziło się w rodzinnym kraju, to głównie mieszkańcy Oslo. Wszyscy chorzy to mężczyźni. Państwowy instytut Zdrowia Publicznego (FHI) ocenia prawdopodobieństwo epidemii małpiej ospy w Norwegii na bardzo małe.

Od maja do lipca zarejestrowano ponad 16 tys. przypadków małpiej ospy w 75 krajach, w których wirus wcześniej nie występował. Aż do maja tego roku małpia ospa nigdy nie spowodowała większych znanych epidemii poza środkową i zachodnią Afryką, gdzie choroba istnieje od dziesięcioleci.

– Wciąż niewiele wiemy na temat zdolności wirusa do rozprzestrzeniania się i istnieje duża niepewność co do dalszego rozwoju sytuacji, ale będziemy kontynuować rozpoczęte już prace, aby jak najlepiej opiekować się pacjentami i starać się powstrzymać powstanie ognisk zakażeń. Ważne jest, abyśmy dostarczali ukierunkowane informacje o tym, jak zmniejszyć ryzyko infekcji – pisze w mailu do NTB Elisabeth Astrup z FHI.



