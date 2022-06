Zachorujesz na małpią ospę, musisz to zgłosić. Chcą szybciej wykrywać nowe przypadki zakażenia

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego (FHI) poinformował, że małpia ospa została określona jako choroba podlegająca obowiązkowi zgłoszenia. Pracownicy służby zdrowia o wszystkich przypadkach zakażenia muszą informować System Monitorowania Chorób Zakaźnych (MSIS).

Nowe przepisy weszły w życie 2 czerwca. – To dla nas ważne, bo umożliwia szybkie wykrywanie nowych infekcji – skomentowała zmianę przepisów Siri Feruglio, przedstawicielka FHI. Lekarz, pielęgniarka lub inni przedstawiciele służby zdrowia, do których zgłosi się pacjent z objawami, muszą powiadomić o zakażeniu lekarza miejskiego, który przesyła odpowiednią informację do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Osobny raport przesyłany jest do MSIS.

Najczęstsze objawy małpiej ospy to charakterystyczna wysypka, gorączka, obrzęk węzłów chłonnych i pogorszenie samopoczucia. Do zarażenia dochodzi przede wszystkim przez bezpośredni długi kontakt, m.in. drogą kropelkową. – Jest za wcześnie, by ocenić ryzyko zakażenia. Uważamy, że szansa na rozprzestrzenianie się infekcji w populacji jest bardzo niska – mówił w maju Preben Aavitsland, główny lekarz FHI.



31 maja Instytut Zdrowia Publicznego (FHI) poinformował, że w okręgu Viken potwierdzono pierwszy przypadek zakażenia małpią ospą. Wirus był obecny w Norwegii już wcześniej. Zainfekowana osoba przebywała w Oslo od 6 do 10 maja. Chorobę zdiagnozowano później, po powrocie do kraju zamieszkania.