Zdrowie

Tempo zmian spada. Norwegia oddala się od celu ONZ

Redakcja

07 stycznia 2026 09:01

Tempo zmian spada. Norwegia oddala się od celu ONZ

Przy obecnym tempie cel może nie zostać osiągnięty. Fot. Pixabay

W Norwegii nadal spada liczba osób umierających przed ukończeniem 70. roku życia z powodu chorób niezakaźnych. Najnowsze dane pokazują jednak, że tempo zmian wyraźnie osłabło. Może to oznaczać trudności z realizacją jednego z celów zrównoważonego rozwoju ONZ.

Jak wynika z danych norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego (FHI), śmiertelność przed 70. rokiem życia z powodu chorób takich jak nowotwory, cukrzyca czy choroby płuc maleje. Od 2015 do 2024 roku spadek wyniósł łącznie 21 proc.

Norwegia zobowiązała się do redukcji wskaźnika o 33 proc. do 2030 roku. Badaczka FHI Inger Ariansen zwraca jednak uwagę, że obserwowany trend zaczyna się wypłaszczać.
Tempo zmian słabnie

Największy spadek odnotowano w pierwszych latach analizowanego okresu. W latach 2015–2019 liczba zgonów przed 70. rokiem życia zmniejszyła się o 13 punktów procentowych. W kolejnym okresie, od 2019 do 2024 roku, spadek wyniósł 8 punktów procentowych.

Utrzymanie tempa oznacza ryzyko niezrealizowania celu do 2030 roku. Dane obejmują zgony spowodowane chorobami sercowo-naczyniowymi, nowotworami, cukrzycą oraz chorobami płuc.

Fot. Pexels

Różnice między kobietami a mężczyznami

Statystyki pokazują wyraźne różnice między płciami. Mężczyźni częściej niż kobiety umierają przed 70. rokiem życia z powodu chorób niezakaźnych. Według FHI wynika to głównie z trzykrotnie wyższej śmiertelności mężczyzn z powodu chorób serca i układu krążenia.

Jednocześnie to w tej grupie odnotowano większy spadek liczby zgonów. Od 2015 roku zmniejszyła się o 24 proc., podczas gdy wśród kobiet o 18 proc.
Styl życia a choroby niezakaźne

FHI podkreśla, że choroby niezakaźne w dużej mierze można ograniczać poprzez działania profilaktyczne. Do głównych czynników ryzyka należą m.in. nadciśnienie, palenie tytoniu, wysoki poziom cukru we krwi, wysokie BMI oraz niezdrowa dieta.

Wstępne wyniki badania w Tromsø wskazują, że wzrost masy ciała w populacji zaczyna się stabilizować. Jednocześnie udział osób z otyłością pozostaje wysoki i wynosi około 20 proc., a poziom aktywności fizycznej oraz spożycie alkoholu nadal nie wykazują spadku.
Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

