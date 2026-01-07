Tempo zmian spada. Norwegia oddala się od celu ONZ
07 stycznia 2026 09:01
Przy obecnym tempie cel może nie zostać osiągnięty. Fot. Pixabay
Norwegia zobowiązała się do redukcji wskaźnika o 33 proc. do 2030 roku. Badaczka FHI Inger Ariansen zwraca jednak uwagę, że obserwowany trend zaczyna się wypłaszczać.
Tempo zmian słabnie
Utrzymanie tempa oznacza ryzyko niezrealizowania celu do 2030 roku. Dane obejmują zgony spowodowane chorobami sercowo-naczyniowymi, nowotworami, cukrzycą oraz chorobami płuc.
Różnice między kobietami a mężczyznami
Jednocześnie to w tej grupie odnotowano większy spadek liczby zgonów. Od 2015 roku zmniejszyła się o 24 proc., podczas gdy wśród kobiet o 18 proc.
Styl życia a choroby niezakaźne
Wstępne wyniki badania w Tromsø wskazują, że wzrost masy ciała w populacji zaczyna się stabilizować. Jednocześnie udział osób z otyłością pozostaje wysoki i wynosi około 20 proc., a poziom aktywności fizycznej oraz spożycie alkoholu nadal nie wykazują spadku.
