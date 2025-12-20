Mieszkańcy Norwegii rzadko z tego korzystają. Minister chce to zmienić

Informacje o czasie oczekiwania są dostępne na stronach Helse Norge. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Minister zdrowia i opieki społecznej Jan Christian Vestre zachęca pacjentów do korzystania z prawa wyboru miejsca leczenia. Może to skrócić czas oczekiwania na zabiegi nawet o kilka tygodni lub miesięcy. Różnice w kolejkach między placówkami są znaczne, także w obrębie tych samych regionów.

Vestre wskazuje, że wielu pacjentów nie jest świadomych tzw. „fritt sykehusvalg”, czyli swobodnego wyboru szpitala. Rozwiązanie obowiązuje od niemal 25 lat i obejmuje zarówno szpitale publiczne, jak i prywatne działające na zlecenie państwa.



Minister podkreśla, że pacjenci mogą sprawdzić dostępne terminy w innych częściach kraju. Jako przykład podaje operacje endoprotezy biodra, gdzie czas oczekiwania wynosi od 6–14 tygodni w Kongsberg do 48–74 tygodni w Moss. Pacjenci mają także prawo do wsparcia w kosztach podróży.

Bezpłatny wybór dotyczy także innych świadczeń Duże różnice występują również w przypadku innych świadczeń, w tym leczenia bezdechu sennego i nietrzymania moczu. W regionie Midt-Norge prywatna klinika w Trondheim oferuje leczenie w ciągu 2–4 tygodni, podczas gdy w Namsos trwa 8–14 tygodni.



W gminach Lofotów leczenie nietrzymania moczu trwa do 24 tygodni. W Bodø czas sięga 48 tygodni łącznie z diagnostyką. Minister zwraca uwagę, że nie wszystkie placówki regularnie aktualizują dane o kolejkach.

Rząd deklaruje, że współpraca z prywatnymi podmiotami pozostaje pod kontrolą publiczną.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Rząd zapowiada większe otwarcie na sektor prywatny Rząd planuje zobowiązać regiony zdrowotne do lepszego informowania pacjentów oraz częstszego aktualizowania danych o czasie oczekiwania. W 2026 roku w zleceniach dla regionów ma się także znaleźć polecenie szerszego korzystania z prywatnych i ideowych placówek. Celem jest wykorzystanie całej dostępnej infrastruktury systemu ochrony zdrowia.



Vestre deklaruje również rozmowy z lekarzami rodzinnymi, by częściej informowali pacjentów o przysługujących im prawach. Według ministra ma to przyspieszyć powrót pacjentów do pracy i codziennego funkcjonowania.

Różne stanowiska wobec planowanych zmian Jednocześnie propozycje rządu budzą sprzeciw części środowisk politycznych i związkowych. Krytycy obawiają się długofalowego wzrostu roli prywatnych firm w systemie publicznym.



Minister podkreśla jednak, że współpraca z prywatnymi podmiotami odbywa się w ramach publicznego finansowania i kontroli. Zapowiadane zmiany mają być rozwijane w ramach rządowego „Planu dla Norwegii”.