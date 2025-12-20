Mieszkańcy Norwegii rzadko z tego korzystają. Minister chce to zmienić
20 grudnia 2025 09:53
Informacje o czasie oczekiwania są dostępne na stronach Helse Norge. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Minister podkreśla, że pacjenci mogą sprawdzić dostępne terminy w innych częściach kraju. Jako przykład podaje operacje endoprotezy biodra, gdzie czas oczekiwania wynosi od 6–14 tygodni w Kongsberg do 48–74 tygodni w Moss. Pacjenci mają także prawo do wsparcia w kosztach podróży.
Bezpłatny wybór dotyczy także innych świadczeń
W gminach Lofotów leczenie nietrzymania moczu trwa do 24 tygodni. W Bodø czas sięga 48 tygodni łącznie z diagnostyką. Minister zwraca uwagę, że nie wszystkie placówki regularnie aktualizują dane o kolejkach.
Rząd deklaruje, że współpraca z prywatnymi podmiotami pozostaje pod kontrolą publiczną.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Rząd zapowiada większe otwarcie na sektor prywatny
Vestre deklaruje również rozmowy z lekarzami rodzinnymi, by częściej informowali pacjentów o przysługujących im prawach. Według ministra ma to przyspieszyć powrót pacjentów do pracy i codziennego funkcjonowania.
Różne stanowiska wobec planowanych zmian
Minister podkreśla jednak, że współpraca z prywatnymi podmiotami odbywa się w ramach publicznego finansowania i kontroli. Zapowiadane zmiany mają być rozwijane w ramach rządowego „Planu dla Norwegii”.
