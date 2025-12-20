Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

Od 15.12 zamówisz kartę podatkową w Norwegii na 2026 rok!

Zamów

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Zdrowie

Mieszkańcy Norwegii rzadko z tego korzystają. Minister chce to zmienić

Redakcja

20 grudnia 2025 09:53

Kopiuj link
Mieszkańcy Norwegii rzadko z tego korzystają. Minister chce to zmienić

Informacje o czasie oczekiwania są dostępne na stronach Helse Norge. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Minister zdrowia i opieki społecznej Jan Christian Vestre zachęca pacjentów do korzystania z prawa wyboru miejsca leczenia. Może to skrócić czas oczekiwania na zabiegi nawet o kilka tygodni lub miesięcy. Różnice w kolejkach między placówkami są znaczne, także w obrębie tych samych regionów.

Vestre wskazuje, że wielu pacjentów nie jest świadomych tzw. „fritt sykehusvalg”, czyli swobodnego wyboru szpitala. Rozwiązanie obowiązuje od niemal 25 lat i obejmuje zarówno szpitale publiczne, jak i prywatne działające na zlecenie państwa.

Minister podkreśla, że pacjenci mogą sprawdzić dostępne terminy w innych częściach kraju. Jako przykład podaje operacje endoprotezy biodra, gdzie czas oczekiwania wynosi od 6–14 tygodni w Kongsberg do 48–74 tygodni w Moss. Pacjenci mają także prawo do wsparcia w kosztach podróży.
Rząd przedstawił plan dla Norwegii. Migracja, gospodarka i bezpieczeństwo do zmiany

Bezpłatny wybór dotyczy także innych świadczeń

Duże różnice występują również w przypadku innych świadczeń, w tym leczenia bezdechu sennego i nietrzymania moczu. W regionie Midt-Norge prywatna klinika w Trondheim oferuje leczenie w ciągu 2–4 tygodni, podczas gdy w Namsos trwa 8–14 tygodni.

W gminach Lofotów leczenie nietrzymania moczu trwa do 24 tygodni. W Bodø czas sięga 48 tygodni łącznie z diagnostyką. Minister zwraca uwagę, że nie wszystkie placówki regularnie aktualizują dane o kolejkach.
Rząd deklaruje, że współpraca z prywatnymi podmiotami pozostaje pod kontrolą publiczną.

Rząd deklaruje, że współpraca z prywatnymi podmiotami pozostaje pod kontrolą publiczną.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Rząd zapowiada większe otwarcie na sektor prywatny

Rząd planuje zobowiązać regiony zdrowotne do lepszego informowania pacjentów oraz częstszego aktualizowania danych o czasie oczekiwania. W 2026 roku w zleceniach dla regionów ma się także znaleźć polecenie szerszego korzystania z prywatnych i ideowych placówek. Celem jest wykorzystanie całej dostępnej infrastruktury systemu ochrony zdrowia.

Vestre deklaruje również rozmowy z lekarzami rodzinnymi, by częściej informowali pacjentów o przysługujących im prawach. Według ministra ma to przyspieszyć powrót pacjentów do pracy i codziennego funkcjonowania.
Norwegom w końcu udało się obniżyć rachunki. Wszystko przez rządowy program

Różne stanowiska wobec planowanych zmian

Jednocześnie propozycje rządu budzą sprzeciw części środowisk politycznych i związkowych. Krytycy obawiają się długofalowego wzrostu roli prywatnych firm w systemie publicznym.

Minister podkreśla jednak, że współpraca z prywatnymi podmiotami odbywa się w ramach publicznego finansowania i kontroli. Zapowiadane zmiany mają być rozwijane w ramach rządowego „Planu dla Norwegii”.
0
0
0
0
0

Moja Norwegia poleca

Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK Masaż Troll Rental 2 ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND Stillas utleie As Pedzik transport Szkolenia Online 96015 Polski Psychotraumatolog w Oslo
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.