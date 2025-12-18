Strona korzysta z plików cookies

Aktualności

Rząd przedstawił plan dla Norwegii. Migracja, gospodarka i bezpieczeństwo do zmiany

Redakcja

18 grudnia 2025 09:03

Kopiuj link
Rząd przedstawił plan dla Norwegii. Migracja, gospodarka i bezpieczeństwo do zmiany

Plan opiera się na doświadczeniach pierwszych czterech lat rządów. Fot. Stine Østby (Flickr.com, CC BY-NC 2.0)

Rząd Norwegii zaprezentował nowy dokument strategiczny pod nazwą „Plan dla Norwegii”. Premier Jonas Gahr Støre poinformował, że dotychczasowa agenda rządowa zostaje zastąpiona planem aktualizowanym co roku. Dokument ma wskazywać kierunki reform oraz obszary dalszego rozwoju kraju.

Nowy plan liczy 13 stron i został podzielony na pięć głównych części. Obejmują bezpieczeństwo gospodarki, rynku pracy i biznesu, dzieci i młodzieży, zdrowia oraz państwa.

Rząd zakłada, że realizacja celów będzie zależna od sytuacji gospodarczej i dostępnego pola manewru finansowego. Dokument ma być co roku aktualizowany w odpowiedzi na zmiany w Norwegii i na świecie.
Norwegia nie przyciąga fast foodów. To odstrasza wielkie sieci

Gospodarka, mieszkania i sztuczna inteligencja

W części dotyczącej gospodarki zapowiedziano zwiększenie zatrudnienia o 150 tys. osób do 2030 roku. Celem jest osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia na poziomie 82 proc.

Rząd planuje także umożliwienie rozpoczęcia budowy 130 tys. nowych mieszkań do 2030 roku. Do 2026 roku 80 proc. instytucji publicznych ma wykorzystywać sztuczną inteligencję w swojej działalności.
Podstawą są założenia programowe Partii Pracy z wyborów w 2025 roku.

Podstawą są założenia programowe Partii Pracy z wyborów w 2025 roku.Fot. fotolia.com

Rynek pracy, podatki i klimat

W obszarze rynku pracy i przedsiębiorczości rząd zapowiada powołanie komisji ds. transformacji gospodarczej. Odbędzie się analiza konkurencyjności Norwegii w warunkach spadku aktywności sektora ropy i gazu.

W 2026 roku ma powstać również nowa komisja podatkowa. W tym samym roku rząd planuje przedstawić strategię realizacji paryskiego celu klimatycznego na 2035 rok.
Norwegom w końcu udało się obniżyć rachunki. Wszystko przez rządowy program

Dzieci, zdrowie i bezpieczeństwo państwa

Znaczną część planu poświęcono dzieciom i młodzieży, w tym pracom nad wprowadzeniem granicy wieku 15 lat dla mediów społecznościowych. W 2026 roku zapowiedziano także zmiany w prawie karnym dotyczące przestępczości z udziałem nieletnich.

W obszarze zdrowia rząd planuje inwestycje w pięć nowych projektów budowy szpitali oraz wzmocnienie roli lekarzy rodzinnych. Równolegle przewidziano dalsze wzmacnianie obronności, zwiększanie wydatków wojskowych oraz kontynuację wsparcia dla Ukrainy w ramach programu Nansen.
Norwegia ma zwiększać wydatki obronne do poziomu 5 proc. PKB do 2035 roku.

Norwegia ma zwiększać wydatki obronne do poziomu 5 proc. PKB do 2035 roku.Fot. materiały prasowe Norweskich Sił Zbrojnych

Zaostrzenie polityki migracyjnej

Plan obejmuje również zmiany w polityce migracyjnej. W 2026 roku rząd chce zaostrzyć zasady łączenia rodzin oraz usprawnić procedury wydalania cudzoziemców popełniających przestępstwa.

Zapowiedziano przegląd przepisów dotyczących deportacji oraz wzmocnienie kontroli granicznej. Rząd deklaruje także większe zaangażowanie Norwegii w europejską współpracę migracyjną.
