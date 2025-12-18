Rząd przedstawił plan dla Norwegii. Migracja, gospodarka i bezpieczeństwo do zmiany
Plan opiera się na doświadczeniach pierwszych czterech lat rządów. Fot. Stine Østby (Flickr.com, CC BY-NC 2.0)
Rząd zakłada, że realizacja celów będzie zależna od sytuacji gospodarczej i dostępnego pola manewru finansowego. Dokument ma być co roku aktualizowany w odpowiedzi na zmiany w Norwegii i na świecie.
Gospodarka, mieszkania i sztuczna inteligencja
Rząd planuje także umożliwienie rozpoczęcia budowy 130 tys. nowych mieszkań do 2030 roku. Do 2026 roku 80 proc. instytucji publicznych ma wykorzystywać sztuczną inteligencję w swojej działalności.
Rynek pracy, podatki i klimat
W 2026 roku ma powstać również nowa komisja podatkowa. W tym samym roku rząd planuje przedstawić strategię realizacji paryskiego celu klimatycznego na 2035 rok.
Dzieci, zdrowie i bezpieczeństwo państwa
W obszarze zdrowia rząd planuje inwestycje w pięć nowych projektów budowy szpitali oraz wzmocnienie roli lekarzy rodzinnych. Równolegle przewidziano dalsze wzmacnianie obronności, zwiększanie wydatków wojskowych oraz kontynuację wsparcia dla Ukrainy w ramach programu Nansen.
Norwegia ma zwiększać wydatki obronne do poziomu 5 proc. PKB do 2035 roku.Fot. materiały prasowe Norweskich Sił Zbrojnych
Zaostrzenie polityki migracyjnej
Zapowiedziano przegląd przepisów dotyczących deportacji oraz wzmocnienie kontroli granicznej. Rząd deklaruje także większe zaangażowanie Norwegii w europejską współpracę migracyjną.
