Norwegom w końcu udało się obniżyć rachunki. Wszystko przez rządowy program
17 grudnia 2025 09:31
Noregspris to umowa na stałą cenę prądu. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Dane nie obejmują domów wakacyjnych. Największe korzyści odnotowano w regionach o najwyższych cenach energii.
Największe oszczędności na wschodzie i południu kraju
W środkowej i północnej Norwegii zainteresowanie noregspris pozostaje niewielkie. Wynika to z utrzymujących się tam niskich cen prądu.
Program noregspris obejmuje wyłącznie gospodarstwa domowe.Fot. Bjoertvedt, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Rząd wskazuje na stabilność, rosną koszty budżetowe
Minister energii Terje Aasland wskazuje, że noregspris zapewnia bezpieczeństwo finansowe wielu rodzinom. Jednocześnie rząd szacuje, że koszt subsydiowania programu w przyszłym roku może wynieść 9,1 mld NOK.
Budżet państwa wobec wysokich cen energii
Od grudnia 2021 roku na wsparcie gospodarstw domowych przeznaczono łącznie 52,5 mld NOK. System stałej ceny prądu funkcjonuje więc w warunkach jednoczesnego wzrostu kosztów i przychodów publicznych.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.