Od 15.12 zamówisz kartę podatkową w Norwegii na 2026 rok!

Zamów

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

1 NOK

Norwegom w końcu udało się obniżyć rachunki. Wszystko przez rządowy program

Redakcja

17 grudnia 2025 09:31

Kopiuj link
3
Norwegom w końcu udało się obniżyć rachunki. Wszystko przez rządowy program

Noregspris to umowa na stałą cenę prądu. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Norweskie gospodarstwa domowe obniżyły rachunki za energię dzięki umowom na stałą cenę prądu, tzw. noregspris. Nowe dane pokazują, że tylko w październiku i listopadzie łączne oszczędności wyniosły 1,6 mld NOK. Z rozwiązania skorzystało ponad 1 mln odbiorców.

Według wyliczeń norweskiego regulatora RME gospodarstwa domowe w południowej Norwegii zaoszczędziły ponad 1,6 mld NOK w ciągu dwóch miesięcy. Przy założeniu jednego licznika na gospodarstwo domowe oznacza to średnią oszczędność nieco powyżej 1300 NOK.

Dane nie obejmują domów wakacyjnych. Największe korzyści odnotowano w regionach o najwyższych cenach energii.
Złote czasy dla najbogatszych Norwegów. Tak zmienił się ich majątek w 10 lat

Największe oszczędności na wschodzie i południu kraju

Najwyższe łączne oszczędności odnotowano w regionie NO1 na wschodzie Norwegii, gdzie wyniosły 843 mln NOK. W regionie NO2 na południu kraju było to 632 mln NOK, a w regionie NO5 na zachodzie 140 mln NOK.

W środkowej i północnej Norwegii zainteresowanie noregspris pozostaje niewielkie. Wynika to z utrzymujących się tam niskich cen prądu.
Program noregspris obejmuje wyłącznie gospodarstwa domowe.

Program noregspris obejmuje wyłącznie gospodarstwa domowe.Fot. Bjoertvedt, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Rząd wskazuje na stabilność, rosną koszty budżetowe

Rząd podkreśla, że umowy na stałą cenę prądu zwiększają przewidywalność domowych wydatków. Rozwiązanie jest rozwinięciem systemu wsparcia wprowadzonego podczas kryzysu energetycznego sprzed czterech lat.

Minister energii Terje Aasland wskazuje, że noregspris zapewnia bezpieczeństwo finansowe wielu rodzinom. Jednocześnie rząd szacuje, że koszt subsydiowania programu w przyszłym roku może wynieść 9,1 mld NOK.
Nadchodzi kolejna obniżka stóp procentowych? Norges Bank widzi słabnącą gospodarkę

Budżet państwa wobec wysokich cen energii

Wysokie ceny energii oznaczają większe wydatki budżetowe, ale także wyższe dochody państwa z sektora energetycznego. W latach 2019–2023 wpływy państwa z tytułu produkcji energii wyniosły 180 mld NOK.

Od grudnia 2021 roku na wsparcie gospodarstw domowych przeznaczono łącznie 52,5 mld NOK. System stałej ceny prądu funkcjonuje więc w warunkach jednoczesnego wzrostu kosztów i przychodów publicznych.
0
0
0
0
0
Komentarze (3)
Dodaj komentarz
Teslaowner
23 minut temu
Idealna opcja dla osób mających elektryki. Ładuje oba moje samochody i w sumie jest taniej niż kupno paliw. Do tego zamontowana fotowoltaika praktycznie zeruje moje rachunki. Polecam i pozdrawiam.
1
Odpowiedz
Ryszard z Drammen
57 minut temu
Korzystam, chwalę sobie. Rachunki jeszcze niższe. Utwierdzam się w przekonaniu, że w Norwegii żyje się jeszcze lepiej niż wcześniej.
1
Odpowiedz
Wszystkie komentarze (3)

