Małpia ospa w Oslo: w stolicy Norwegii odkryto nowe przypadki mpox

Norweski Instytut Zdrowia publicznego potwierdza wystąpienie dwóch przypadków zarażenia małpią ospą w Oslo. Od 2022 roku w całej Norwegii potwierdzono 110 przypadków. Czy jest się czego bać?

Mpox (dawna nazwa: małpia ospa) to choroba zakaźna, której występowanie zauważono w latach 70. ubiegłego wieku w zachodniej i środkowej Afryce. Od dwóch lat nowy wariant wywołującego mpox wirusa rozprzestrzenia się także po Europie i Ameryce Północnej.

Do zakażeń dochodzi przez bliski kontakt (nie musi być to kontakt o charakterze seksualnym). Do objawów należą: wysypka mogąca pozostawiać na kilka lat głębokie blizny, gorączka, wyczerpanie, dreszcze, bóle mięśni, pleców i głowy czy powiększenie węzłów chłonnych. U większości zarażonych choroba przyjmuje łagodny lub umiarkowanie nasilony przebieg.