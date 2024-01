Granica wiekowa na zakup napojów energetycznych: norweskie zdania są podzielone

W niedawnym zaleceniu dla Ministerstwa Zdrowia i Opieki Norweski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (Mattilsynet) odradza wprowadzanie granicy wiekowej w przypadku sprzedaży napojów energetycznych. Rada ds. Konsumentów wzywa resort do zignorowania tej propozycji.

Wbrew swojej sugestii z 2019 roku i mimo że większość w Stortingu przekazała już rządowi, że chce, aby osoby poniżej 16. roku życia nie mogły kupować „energetyków” w sklepach w Norwegii, Mattilsynet uważa teraz, że taki zakaz byłby zbyt radykalny. Tymczasem w ciągu kilku ostatnich lat spożycie napojów z kofeiną w kraju fiordów znacznie wzrosła – z 41 mln litrów w 2019 r. do 73 mln litrów w 2022 r., podaje Norweskie Stowarzyszenie Browarów (Bryggeriforeningen).

Chcą limitu wiekowego na sprzedaż energetyków. To w trosce o zdrowie młodzieży w Norwegii

Dodatkowo przed świętami Bożego Narodzenia badania Instytutu Zdrowia Publicznego (FHI) wykazały, że aż 58 proc. uczniów szkół średnich pierwszego stopnia i 72 proc. licealistów pije napoje energetyzujące. instytut dodał, że zbyt dużo kofeiny może prowadzić do kołatania serca, problemów ze snem czy lęków.

– Napoje energetyczne nie są przeznaczone dla dzieci, więc nie wolno ich też dzieciom sprzedawać, to proste. Owszem, na puszkach jest napisane drobnym drukiem, że nie powinny tego produktu spożywać dzieci, ale przekaz tonie w modnym i fajnym designie, opracowanym i stworzonym z myślą o preferencjach dzieci i młodzieży – mówi dyrektorka Rady Konsumentów, Inger Lise Blyverket, cytowana w komunikacie prasowym.

Średni wiek pierwszego spożycia napoju energetycznego to w Norwegii 12,5 roku.flickr.com/ Mike Mozart/https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

Popiera to również komitet ekspertów powołany przez rząd w celu zalecenia opłacalnych środków wyrównywania społecznych różnic w diecie. Komisja przekazała swój raport minister zdrowia 5 stycznia.

Rada ds. Konsumentów zbadała, co sądzą mieszkańcy Norwegii na temat wprowadzenia granicy wiekowej dla konsumentów. W kwietniu 2023 r. siedmiu na dziesięciu respondentów pozytywnie oceniło tę propozycję. W maju pomysł uzyskał także większość w Stortingu.

Zbyt radykalne?

Norweski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności zgadza się co prawda, że napoje energetyczne nie są dla dzieci, jednak ocenia ustawową granicę wieku na zbyt inwazyjną i i coś, co nie powinno być obecnie sprawą, do której politycy powinni się odwoływać. Mattilsynet twierdzi, że ilość kofeiny, jaką najmłodsi otrzymują z napojów energetycznych, nie jest na tyle duża, aby stanowiła zagrożenie dla ich zdrowia.