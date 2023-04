Chcą limitu wiekowego na sprzedaż energetyków. To w trosce o zdrowie młodzieży w Norwegii

Rada ds. Konsumentów zwraca się do Stortingu o wprowadzenie ograniczenia wiekowego w sprzedaży napojów energetycznych. Tymczasem średni wiek mieszkańców Norwegii, którzy pierwszy raz sięgają po tzw. energetyki, wynosi 12,5 roku.

Te bowiem są podatne na uzależnienie się od napojów energetycznych już we wczesnym wieku, na co wskazują statystyki. Średni wiek pierwszego spożycia napoju energetycznego wynosi 12,5 roku: 12 lat wśród chłopców i 13 lat wśród dziewcząt. Wzrost jest największy wśród reprezentantek młodszych grup wiekowych, zgodnie z najnowszym badaniem Rady Konsumentów. Jedna czwarta osób w wieku 10-12 lat, która pije napoje energetyczne, twierdzi, że robi to co tydzień.