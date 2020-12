Dziś Światowy Dzień AIDS. W Norwegii coraz mniej zakażonych wirusem HIV

Testy w kierunku HIV są bezpłatne w Norwegii we wszystkich ośrodkach medycznych finansowanych ze środków publicznych. adobe stock/ licencja standardowa

Od 1988 roku z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia 1 grudnia obchodzi się Światowy Dzień AIDS. Również dziś, mimo że od kilku miesięcy ludzkość skupia się na walce z inną pandemią, media, fundacje i organy odpowiedzialne za zdrowie publiczne przypominają, jak duże zagrożenie wciąż stanowi wirus HIV oraz jak ważna jest związana z nim profilaktyka.

Przy okazji Światowego Dnia Walki z AIDS, który w tym roku świętuje się pod hasłem „Global solidarity shared responsibility” (Globalna solidarność, wspólna odpowiedzialność), Norweski Urząd ds. Zdrowia (Helsedirektoratet) opublikował satysfakcjonujące dane: w kraju fiordów w ciągu roku zaobserwowano spadek liczby nowych przypadków osób zakażonych wirusem HIV.

2020 z optymistycznym wynikiem Szacuje się, że w 2019 roku 38 milionów ludzi na świecie żyło z HIV, prawie 700 tys. zmarło na AIDS i odnotowano 1,7 miliona nowych przypadków zakażeń. Szacuje się, że od początku epidemii HIV / AIDS na całym świecie około 78 milionów ludzi zostało zarażonych wirusem HIV, a około 35 milionów ludzi zmarło na choroby związane z AIDS.

Pierwszy raz Światowy Dzień AIDS obchodzony był 1 grudnia 1988. Jego celem jest uwrażliwienie na problem oraz solidaryzowanie się z ludźmi dotkniętymi tą chorobą. Jest to bardzo ważna data, która integruje wiele działań związanych z profilaktyką HIV/AIDS, podejmowanych na całym świecie.~Krajowe Centrum ds. AIDS

W Norwegii od początku roku 2020 do 1 grudnia 2020 wirusa zdiagnozowano u 113 nowych osób, co jednak w porównaniu z całym 2019, kiedy zarejestrowano ich 172, oznacza spory spadek. Norweski Instytut Zdrowia Publicznego przewiduje, że w 2020 roku ogólnie zostanie zdiagnozowanych łącznie około 125 nowych przypadków HIV.

Od kilku lat tendencja spadkowa Od lat 80., odkąd na świecie zwiększała się świadomość na temat istnienia i zagrożenia, jakie niesie za sobą wirus HIV, odnotowano w sumie 6750 mieszkańców Norwegii, którzy się nim zarazili. Po utrzymaniu się bardzo stabilnej w latach 90. liczby wykrytych przypadków HIV wzrosła ona na początku 2000 r. Za powód uznaje się napływ imigrantów, którzy zarazili się w rodzinnym kraju przed przybyciem do Norwegii.

Imigranci stanowią prawie jedną trzecią osób, u których zdiagnozowano zakażenie wirusem HIV w Norwegii. Większość pochodzi z obszarów konfliktu w Afryce Środkowej i Wschodniej, a także z Azji Południowo-Wschodniej.

Pod koniec 2018 roku w Norwegii zdiagnozowano zakażenie HIV u łącznie 6468 osób. Około dwie trzecie przypadków dotyczyło mężczyzn. Od początku globalnej epidemii w Norwegii na choroby związane z AIDS zmarło ponad 600 osób. Norweski Instytut Zdrowia Publicznego szacuje, że obecnie w Norwegii ponad 4000 osób żyje z HIV.

Pomogły edukacja, profilaktyka i… inna pandemia? Zakłada się, że tendencja spadkowa nasiliła się w 2020 r. częściowo z powodu ograniczonego ruchu międzynarodowego w wyniku epidemii koronawirusa. Spośród 113 zgłoszonych do tej pory przypadków HIV tylko 22 chorych zaraziło się w Norwegii. Do wielu zakażeń dochodzi bowiem wśród Norwegów podróżujących do innych krajów w celach turystycznych.

Cytowany w komunikacie prasowym Helsedirektoratet Dyrektor ds. Zdrowia Bjørn Guldvog pochwalił skuteczną terapię antyretrowirusową (ART), która stopniowo zmniejsza zachorowalność i śmiertelność osób żyjących z HIV i zapobiega dalszym zakażeniom. Podkreślił, że istotny był duży nacisk na podstawowe środki zapobiegawcze, które mogą wzmocnić kompetencje zdrowotne wśród szczególnie wrażliwych grup i ułatwić dostęp do prezerwatyw.

Guldvog zaznaczył także znaczenie środków zwiększających liczbę wykonywanych testów, wczesną diagnostykę i zapewnienie szybkiego rozpoczęcia leczenia po wykryciu u pacjenta HIV oraz zaoferowanie PrEP (profilaktyka przedekspozycyjna przeciwko HIV) grupom o szczególnie wysokim ryzyku zakażenia wirusem. Uznaje się za nie homoseksualistów i osoby stosujące narkotyki dożylnie. Od 2017 roku w kraju fiordów tzw. pigułka przed (PrEP) jest refundowana. Pozwala na seks bez bez zabezpieczenia i zapobiega transmisji wirusa HIV do osoby zdrowej.

Testy w kierunku HIV są bezpłatne w Norwegii we wszystkich ośrodkach medycznych finansowanych ze środków publicznych. stock.adobe.com/ licencja standardowa

Prawa i opieka dla osób z AIDS w Norwegii Osoby żyjące z HIV w Norwegii mają prawo do bezpłatnej opieki medycznej w zakresie wszystkiego, co jest związane z ich diagnozą. Obejmuje to bezpłatne leczenie zakażenia HIV i pomoc w zapobieganiu przeniesienia zakażenia. W pewnych okolicznościach przysługują również prawa do opieki dentystycznej, leczenia psychologicznego i usług socjalnych.

Testy w kierunku HIV są bezpłatne w Norwegii we wszystkich ośrodkach medycznych finansowanych ze środków publicznych. Prywatne testy są również dostępne za opłatą. Istnieją dwa rodzaje testów na obecność wirusa HIV: dokładniejszy wymaga pobrania próbki krwi do analizy, natomiast szybki test, do którego potrzeba tylko kropli krwi, daje wynik w ciągu kilku minut.

W kraju fiordów działa HivNorge – niezależna organizacją zaangażowana w ochronę praw osób dotkniętych wirusem HIV i działająca na rzecz ograniczenia rozprzestrzeniania się HIV i AIDS. HivNorge oferuje indywidualne porady i wskazówki osobom bezpośrednio dotkniętym wirusem i chorobą, w szczególności w zakresie praw do opieki zdrowotnej, zabezpieczenia społecznego i kwestii związanych z miejscem pracy.

