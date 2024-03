Codzienne wybory przeczą ekoideałom. Norwegowie nie rezygnują z czerwonego mięsa

Czerwone mięso nie ma najlepszej prasy. Jego nadmierne spożycie wpływa na wzrost cholesterolu we krwi, wzrost zapadalności na nowotwory, wzrost emisji metanu, wzrost średniej globalnej temperatury... W Norwegii mimo dość powszechnej wiedzy o całym szeregu tych wzrostów nie następuje spadek – spadek jego konsumpcji.

Opinie ekspertów pojawiające się co jakiś czas w norweskiej debacie publicznej są jednoznaczne. Z przyczyn zdrowotnych nie powinno się jeść więcej niż 350-500 gramów czerwonego mięsa tygodniowo. Jeśli brać pod uwagę również przyczyny środowiskowe, sugerowana porcja powinna się jeszcze zmniejszyć.

Tymczasem gdy Norweg stoi w markecie przed lodówką pełną mięsa, myślami jest daleko od troski o klimat. Stoi raczej przed wyborem: a co dzisiaj? Bekon, stek czy jagnięcina?

Pomimo zwiększenia ogólnej świadomości społecznej w kwestiach klimatycznych, w ciągu ostatnich pięciu lat spożycie czerwonego mięsa przez Norwegów niemal nie uległo zmianie. Ponad 20 proc. populacji je tego typu produkty od trzech do pięciu razy w tygodniu.

Portret mięsożercy

Najgorliwszy norweski mięsożerca to w świetle badań opublikowanych w piśmie Ecological Economics raczej mężczyzna niż kobieta, osobnik ani nie najmłodszy, ani nie najstarszy (należący do grupy wiekowej między 30 a 60 lat) i prawdopodobnie dobrze sytuowany (choć spożycie mięsa wśród najlepiej zarabiających jest tylko nieco większe niż wśród reszty norweskiego społeczeństwa). Ewidentnie nie należy do zagrożonego gatunku.