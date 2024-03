Podatki i znakowanie niezdrowej żywności? Chcą walczyć ze złą dietą mieszkańców Norwegii

Ministerstwo Zdrowia planuje wprowadzić szereg przepisów, które wpłyną na dietę mieszkańców Norwegii. Zwracają uwagę, że zmiany przyczynią się do ograniczenia liczby ciężkich chorób oraz zgonów. Współpracujący z resortem eksperci zwracają uwagę, że na przestrzeni lat nad fiordami pogorszyły się nawyki żywieniowe.

Profesor Norweskiego Uniwersytetu Nauki i Technologii (NTNU) Steinar Krokstad nazwał producentów żywności wrogiem zdrowia publicznego. Twierdzi, że sprzedają wszystko, co się opłaca i nie zwracają uwagi na skutki zdrowotne wywołane u konsumentów. – Chcą sprzedawać wszystko, żeby zwiększyć obroty. Nie przejmują się tym, co jedzą ludzie. [...] Nie mam pewności, czy sprzedawcy rzeczywiście mają zamiar pomagać w rozwiązywaniu problemów zdrowia publicznego. [...] Jeśli nie wywiążą się z założeń porozumienia, powinni ponieść konsekwencje finansowe. Obecnie robią, co chcą – skomentował na łamach NRK.



Badacz znalazł się w grupie ekspertów, która na początku 2024 roku zaproponowała Ministerstwu Zdrowia rekomendacje dotyczące poprawy nawyków żywieniowych mieszkańców Norwegii. Państwo chce walczyć m.in. ze zwiększającym się spożyciem cukru i soli. Resort obliczył także, że zmiana diety uchroni przed częścią przedwczesnych zgonów oraz zapadalnością na ciężkie choroby.