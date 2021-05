Brytyjska mutacja koronawirusa nie powoduje cięższej infekcji. Szczepionki na nią zadziałają

Na wieść o pojawieniu się brytyjskiej mutacji koronawirusa zarówno Norwegia, jak i Polska zawiesiły połączenia lotnicze na Wyspy, aby zahamować emisję nowego wariantu, na temat którego niewiele wiedziano. Od początku uchodził jednak za bardziej zaraźliwy. O pierwszych przypadkach brytyjskiej mutacji koronawirusa w Norwegii poinformowano 27 grudnia. Wykryto go u podróżnych, którzy niedługo wcześniej przybyli do kraju fiordów z Wielkiej Brytanii. Kiedy jednak doszło do śmierci dwóch pierwszych osób zarażonych angielską odmianą wirusa, gmina Nordre Follo, w której mieszkali chorzy, wprowadziła twardy lockdown . W ślad za nią poszły również sąsiednie jednostki administracyjne.