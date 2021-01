Gmina wprowadza twardy lockdown. 2 osoby zmarły na brytyjską mutację covid-19

Władze Nordre Follo (Viken) 22 stycznia poinformowały o wykryciu na terenie gminy przypadków zakażenia brytyjską odmianą koronawirusa. Zakażone osoby - mieszkańcy domu opieki - zmarły. Gmina nie zna źródła powstania lokalnego ogniska infekcji, więc do środy wprowadza twardy lockdown.

Zamknięcie społeczne do środy

Gmina, po konsultacjach z Instytutem Zdrowia Publicznego (FHI) i Urzędem ds. Zdrowia (Helsedirektoratet) wprowadziła lockdown:



- przedszkola i szkoły będą zamknięte

- wszystkie sklepy z wyjątkiem sklepów spożywczych, aptek, stacji benzynowych zostaną zamknięte

- mieszkańcy nie powinni opuszczać gminy, władze odradzają także wszelkie odwiedziny, spotkania itp. - baseny, sale gimnstyczne zostają zamknięte

- odwołuje się treningi w pomieszczeniach, władze zalecają, by nie organizować także tych plenerowych.



- Nie wolno nam opuszczać gminy. To bardzo ważne. Każdy, kto planował wyjazdy do innych gmin, nie może odbyć tej podróży. Silnie to rekomendujemy - powiedziała podczas dzisiejszej konferencji prasowej naczelna lekarz w gminie, Kerstin Johnsen Myhrvold.



To pierwszy przypadek w Norwegii, kiedy zmutowany wirus został wykryty w lokalnych ogniskach bez znanej drogi zakażenia, informuje gmina w komunikacie.