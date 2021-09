Antykoncepcja dla nastolatek: w Norwegii będą ją mogli wypisywać nie tylko lekarze

Od 1 stycznia przyszłego roku pielęgniarki i położne w Norwegii będą miały prawo przepisywać antykoncepcję dziewczętom poniżej 16. roku życia, zadecydował rząd. Obecnie prawo do tego mają tylko lekarze.

Minister Zdrowia i Opieki Bent Høie uważa, że może to pomóc w zapobieganiu niechcianym ciążom.

Prawo aborcyjne w Norwegii

Nowelizacja prawa aborcyjnego to jeden z głównych tematów trwającej obecnie kampanii do wyborów parlamentarnych w Norwegii. Podczas gdy Socjalistyczna Partia Lewicowa (SV) i Czerwoni (Rødt) chcą, aby granica dokonania dobrowolnej aborcji przesunęła się do 22 tygodnia ciąży, Zieloni (MdG) i Partia Pracy (Ap) są za ustaleniem nowej granicy wynoszącej 18 tygodni. Partia Centrum (Sp) natomiast będzie się starała utrzymać obecnie obowiązujące prawo, czyli granicy wynoszącej 12 tygodni.