Filmy, koncerty, literatura i warsztaty językowe: raj dla fanów kultury Północy w Gdańsku

Między 22 a 24 listopada 2024 już po raz dziewiąty Gdańsk ugości wybitnych artystów, ekspertów oraz interesujące osobowości związane z kulturą nordycką. Nordic Focus Festival, bo o nim mowa, to wydarzenie, dzięki któremu miłośnicy Północy z całego kraju będą mogli poczuć unikalny klimat tamtejszego życia.

Tym razem festiwal skupi się na Finlandii. Uczestnicy będą mieli okazję poznać fińską literaturę, muzykę oraz filozofię życia podczas spotkań autorskich, wykładów, warsztatów, pokazów filmowych i koncertów.

Nie tylko Muminki Dziewiątą edycję Nordic Focus Festival otworzy pokaz filmu The Best of Muminki z muzyką na żywo zespołu Nagrobki i Mikołaja Trzaski. Odbędzie się także na koncert Venematka, będący współpracą dwóch chórów: największego męskiego chóru w południowo-zachodniej Finlandii Laulun Ystavat, liczącego około 80 śpiewaków, oraz Akademickiego Chóru UG. Całość festiwalu zwieńczy wspólny koncert muzyka Jaakko Eino Kalevi z Michałem Janem Ciesielskim.

Podobnie jak w ubiegłych latach, główną część festiwalu stanowią autorskie spotkania wokół literatury i sztuki. Podczas trzech dni nordyckiej podróży uczestników czekają liczne dyskusje, wykłady i prezentacje dotyczące kultur oraz społeczeństw Północy, oczywiście nie tylko Finlandii.

Fani norweskich książek mogą być zainteresowani spotkanie z Oliverem Lovrenskim, najmłodszym laureatem prestiżowej Nagrody Księgarzy Norweskich 2023, autora powieści Jak byliśmy młodsi.

Jak co roku odbiorcy będą mieli okazję uczestniczyć w nordyckich warsztatach językowych. To okazja wspólnej nauki języka szwedzkiego, duńskiego, norweskiego czy fińskiego od podstaw.

PROGRAM 22 LISTOPADA (piątek)



18:30 Oficjalne otwarcie festiwalu: Pani Päivi Maarit Laine, Ambasador Republiki Finlandii w Polsce i prof. UG, dr prof. Urszula Patocka Sigłowy, Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia UG



18:45-20:30 Pokaz filmu: The best of Muminki z muzyką na żywo zespołu NAGROBKI & Mikołaj Trzaska

Miejsce: Aula 1.43, Wydział Filologiczny UG

23 LISTOPADA (sobota)



11:00-11:45 Warsztaty językowe dla początkujących: JĘZYK FIŃSKI z Laurą Santoo (Instytut Skandynawistyki i Fennistyki UG)

Miejsce: Aula 1.48, Wydział Filologiczny UG



11:00-11:45 Warsztaty językowe dla początkujących: JĘZYK NORWESKI z Alicją Szczudlińską (Universitetet i Agder)

Miejsce: Aula 1.43, Wydział Filologiczny UG



12:00-13:30 Prezentacja: Dziwny jak Fin – blok prezentacji o kulturze fińskiejProwadzenie: Studenci linii fińskiej (Instytut Skandynawistyki i Fennistyki UG)Miejsce: Aula 1.43, Wydział Filologiczny UG



13:45-14:30Spotkanie Q & A: Finka w Gdańsku – spotkanie z Laurą Santoo

Miejsce: Aula 1.43, Wydział Filologiczny UG



14:45-15:30 Spotkanie z tłumaczem Sebastianem Musielakiem - Polowanie na małego szczupaka (Wydawnictwo Marpress)Prowadzenie: Studentki linii fińskiej (Instytut Skandynawistyki i Fennistyki UG)

Miejsce: Aula 1.43, Wydział Filologiczny UG



15:45-16:30 Prezentacja: Fińska Wioska Kalevala - Jedyna wioska fińska poza Finlandią ...na świecieProwadzenie: Magda i Michał Makowscy oraz Kalev, Sampo i Lappi

Miejsce: Aula 1.43, Wydział Filologiczny UG



16:45-17:30 Spotkanie autorskie: Aleksandra Michta-Juntunen – Finlandia: Sisu, sauna i salmiakki (Wydawnictwo Poznańskie);Prowadzenie: Krystyna Weiher-Sitkiewicz

Miejsce: Aula 1.43, Wydział Filologiczny UG



17:45-18:30 Spotkanie autorskie: Oliver Lovrenski – Jak byliśmy młodsi (Wydawnictwo Art Rage)

Prowadzenie: Anna Ratajczak-Krajka

Miejsce: Aula 1.43, Wydział Filologiczny UG



19:00-20:30 Koncert: VENEMATKA - podróż łodzią. Fiński chór męski LAULUN YSTAVAT (FIN) i Akademicki Chór UG (POL)

Miejsce: Biblioteka Główna UG

24 LISTOPADA (niedziela)

Wydział Filologiczny UG



11:00-11:45 Warsztaty językowe dla początkujących: JĘZYK DUŃSKI z Tomaszem Archutowskim (Instytut Skandynawistyki i Fennistyki UG)

Miejsce: Aula 1.43, Wydział Filologiczny UG



12:00-12:45 Warsztaty językowe dla początkujących: JĘZYK SZWEDZKI z Anetą Swatek (Językonauta) i Ulą Awdankiewicz (ulillu)

Miejsce: Aula 1.43, Wydział Filologiczny UG



13:00-13:45 Spotkanie autorskie: prof. Wojciech Woźniak - Państwo, które działa. O fińskich politykach publicznych (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego)

Prowadzenie: Koło Naukowe Nordsterna

Miejsce: Aula 1.43, Wydział Filologiczny UG



14:00-14:45 Prezentacja: Maja Wojcieszek - We Just Love Eurovision too much

Miejsce: Aula 1.43, Wydział Filologiczny UG



15:00-15:45 Wykład: Kalsarikanni, sauna i sisu - fińska filozofia szczęściaProwadzenie: dr Agata Rudnik (Centrum Wsparcia Psychologicznego UG)

Miejsce: Aula 1.43, Wydział Filologiczny UG



16:00-16:45 Spotkanie autorskie: Emiliana Konopka i Anna M. Prorok - Nordyckie opowieści (Wydawnictwo Moc Media)Prowadzenie: Anna Ratajczak-Krajka

Miejsce: Aula 1.43, Wydział Filologiczny UG



17:00-17:45 Spotkanie autorskie: Katarzyna Tubylewicz - Moja wolność (Wydawnictwo Wielka Litera);Prowadzenie: Krystyna Weiher-SitkiewiczMiejsce: Aula 1.43, Wydział Filologiczny UG



18:30-20:00 Koncert: Jaakko Eino Kalevi (indie pop, FIN) & Michał Jan Ciesielski (PL)

Miejsce: Biblioteka Główna UG

24 LISTOPADA (niedziela)

NORDIC FOCUS FESTIVAL W ETNO



11:00-12:30 Pokaz filmu: Pamiętniki Tatusia Muminka, reż. Ira Carpelan, 2021, Finlandia, Polska, 74 min

Miejsce: Oddział Etnografii - Muzeum Narodowe w Gdańsku



12:00-12:30 Spacer performatywny: Choreografia roślinProwadzenie: Ula Zerek, Magda Jędra, Anna Steller

Miejsce: Park Oliwski, zbiórka pod Oddziałem Etnografii - Muzeum Narodowe w Gdańsku



12:30-13:30 Warsztaty rodzinne: Sakiewka Muminka pełna przygód z Kamilą Szelągowicz

Miejsce: Oddział Etnografii - Muzeum Narodowe w Gdańsku

22-24 LISTOPADA (piątek-niedziela)

NORDIC FOCUS W ETNO



18:00-21:00

Interruptions: projekcja prac fotograficznych duetu Cooper & Gorfer na budynku Spichlerza Opackiego

Miejsce: Ogród Oddziału Etnografii - Muzeum Narodowe w Gdańsku

Wydarzenia towarzyszące: Wystawa Lemmenjoki Rafał Król & Borys Komander // Agata Ruchlewicz-Dzianach Puzzled together // Wystawa Piękne chwile szwedzkiej muzyki // Wystawa fotograficzna Moja Finlandia // Eurovision Karaoke Room // Strefa relaksu (gry planszowe, słodycze i hygge)