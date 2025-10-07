  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

1 NOK

Wybuch granatu w centrum Oslo

Bartek Karpowski
Bartek Karpowski
(bartek.karpowski)
12
  Zgłoś
Partner kanału - https://www.multinor.no/ - norweskie formalności bez stresu!
Przysięgłe tłumaczenia polsko - norweskie https://www.multinor.no/tlumaczenia

LINKI DO OMAWIANYCH WYDARZEŃ:
https://www.nrk.no/stor-oslo/eksplosjon-ved-serveringssted-i-lillestrom-1.17600685
https://www.lydenavnorge.no/p4/nyheter/frykter-eskalering/artikkel/979687/
https://www.nrk.no/norge/okokrim-inndrar-mer-fra-kriminelle-1.17594938
https://www.nrk.no/stor-oslo/tidligere-matbud-innrommer-hvitvasking-av-naer-en-halv-milliard-1.17599495
https://www.aftenposten.no/norge/i/wg7Amo/nve-tall-155000-kunder-mistet-stroemmen-under-amy?&utm_source=chatgpt.com
https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/mange-skader-meldes-til-forsikring-etter-amy-1.17598990
https://www.vg.no/sport/i/KMOz15/slik-endres-ullevaal-loerdag-ber-publikum-foeye-seg-etter-politiet
https://www.lydenavnorge.no/p4/nyheter/gutter-gjor-mindre-husarbeid/artikkel/956537/
https://www.aftenposten.no/verden/i/Avjjon/norske-f-35-er-paa-plass-i-polen-pilotene-har-trent-paa-aa-skyte-ned-droner?&utm_source=chatgpt.com
https://www.nrk.no/sorlandet/rykket-ut-til-person-i-elva---var-sel-1.17600853

SERWIS: https://www.mojanorwegia.pl/
FACEBOOK: https://www.facebook.com/mojanorwegiapl/
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/mojanorwegia.pl/

#norwegia #podsumowanie #zarobki
