  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

1 NOK

Tańsze bilety w Oslo. Rada miasta i Ruter ogłaszają zmiany

Redakcja

26 września 2025 11:23

Kopiuj link
Tańsze bilety w Oslo. Rada miasta i Ruter ogłaszają zmiany

Obniżka dotyczy jedynie biletu miesięcznego. mumemories - stock.adobe.com/standardowa/tylko do użytku redakcyjnego

Cena miesięcznego biletu w Oslo zostanie obniżona o 50 NOK. Zmiana obejmie standardowy 30‑dniowy bilet dla dorosłych w strefie miejskiej i zostanie wprowadzona w ramach aktualizacji taryf przewoźnika Ruter. 

