Tańsze bilety w Oslo. Rada miasta i Ruter ogłaszają zmiany
26 września 2025 11:23
Obniżka dotyczy jedynie biletu miesięcznego. mumemories - stock.adobe.com/standardowa/tylko do użytku redakcyjnego
Zasady funkcjonowania biletów okresowych pozostają bez zmian: bilet 30‑dniowy działa od aktywacji do końca okresu ważności, obejmuje metro, tramwaje, autobusy, pociągi Vy w Oslo i Akershus. Przesiadki są możliwe w ramach wykupionych stref, o ile bilet jest ważny w momencie wejścia. Ruter podtrzymuje strukturę ulg dla dzieci, seniorów i studentów oraz wskazuje orientacyjne progi opłacalności – 30‑dniowy bilet jest korzystny przy około 30 przejazdach w miesiącu.
Cena miesięcznego biletu Ruter w Oslo została obniżona o 50 NOK, do 728 koron norweskich.Fot. Robson90 - stock.adobe.com/standardowa/Tylko do użytku redakcyjnego
Ceny biletów w Oslo do zmiany
Strefa 1 w Oslo zyskiwała dodatkowe preferencje cenowe w ostatnich korektach, podczas gdy poza nią następowały podwyżki i likwidowano tańsze bilety uzupełniające. Na poziomie ogólnym kierunek zmian w Oslo dotyczy tańszego biletu miesięcznego dla dorosłych i utrzymania dotychczasowych reguł użytkowania oferty Ruter.
