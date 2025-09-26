Tańsze bilety w Oslo. Rada miasta i Ruter ogłaszają zmiany

Obniżka dotyczy jedynie biletu miesięcznego. mumemories - stock.adobe.com/standardowa/tylko do użytku redakcyjnego

Cena miesięcznego biletu w Oslo zostanie obniżona o 50 NOK. Zmiana obejmie standardowy 30‑dniowy bilet dla dorosłych w strefie miejskiej i zostanie wprowadzona w ramach aktualizacji taryf przewoźnika Ruter.

Obniżka nie ingeruje w zasady ważności, możliwość przesiadek ani kanały sprzedaży biletów, które pozostają dostępne w aplikacji, na karcie oraz u wybranych przewoźników. Korekta dopisze się do ostatnich dostosowań stawek w Oslo, gdzie w poprzednich miesiącach akcentowano atrakcyjność biletów okresowych względem zakupu wielu pojedynczych przejazdów.



Zasady funkcjonowania biletów okresowych pozostają bez zmian: bilet 30‑dniowy działa od aktywacji do końca okresu ważności, obejmuje metro, tramwaje, autobusy, pociągi Vy w Oslo i Akershus. Przesiadki są możliwe w ramach wykupionych stref, o ile bilet jest ważny w momencie wejścia. Ruter podtrzymuje strukturę ulg dla dzieci, seniorów i studentów oraz wskazuje orientacyjne progi opłacalności – 30‑dniowy bilet jest korzystny przy około 30 przejazdach w miesiącu.

Cena miesięcznego biletu Ruter w Oslo została obniżona o 50 NOK, do 728 koron norweskich.

Ceny biletów w Oslo do zmiany W tle stołecznych zmian taryfowych trwają porządki cen i stref w regionie, w tym wygaszanie wybranych rozwiązań ułatwiających podróże między strefami w Akershus. Jest to odczuwalne zwłaszcza dla osób przekraczających granice stref przy krótszych przejazdach.



Strefa 1 w Oslo zyskiwała dodatkowe preferencje cenowe w ostatnich korektach, podczas gdy poza nią następowały podwyżki i likwidowano tańsze bilety uzupełniające. Na poziomie ogólnym kierunek zmian w Oslo dotyczy tańszego biletu miesięcznego dla dorosłych i utrzymania dotychczasowych reguł użytkowania oferty Ruter.

W Oslo coroczne korekty taryf tradycyjnie przypadają na styczeń, gdy wprowadzane są indeksacje cen biletów przez operatora. Zwyczajowo dochodzi wówczas do podwyżek. Jednocześnie w stolicy zapowiedziano obniżkę ceny biletu miesięcznego, która ma zostać wdrożona decyzjami Ruter oraz Rady Miasta Oslo. Stopniowa zmiana ceny ma zatrzymać się w przyszłości przy osiągnięciu wartości 499 NOK w 2027 roku.