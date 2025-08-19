  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Królewicz z Norwegii idzie do paki

Bartek Karpowski
Bartek Karpowski
(bartek.karpowski)
30
  • Zgłoś
Partner kanału - https://www.multinor.no/ - norweskie formalności bez stresu!
Przysięgłe tłumaczenia polsko - norweskie https://www.multinor.no/tlumaczenia

LINKI DO OMAWIANYCH WYDARZEŃ:
https://www.nrk.no/norge/na-er-det-bestemt-om-marius-borg-hoiby-skal-bli-tiltalt-1.17519879
https://www.mojanorwegia.pl/aktualnosci/norwegia-bije-polske-na-glowe-w-swiatowym-rankingu-konkurencyjnosci-24479.html
https://dinside.dagbladet.no/motor/na-skjer-det/83451548
https://www.vg.no/nyheter/i/EyGGlj/undersoekelse-unge-er-minst-positive-til-norsk-eu-medlemskap
https://www.vg.no/nyheter/i/Vz7xXr/soereuropeiske-turister-drar-paa-ferie-i-norge
https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/barn-av-foreldre-med-lav-utdanning-dor-oftere-1.17527849
https://www.lydenavnorge.no/p4/nyheter/ferre-tatt-for-fart/artikkel/974409/
https://www.nrk.no/nordland/kiruna-kirke-flyttes_-672-tonn-kulturarv-pa-vei-mot-nytt-sentrum-1.17532420

SERWIS: https://www.mojanorwegia.pl/
FACEBOOK: https://www.facebook.com/mojanorwegiapl/
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/mojanorwegia.pl/

#norwegia #podsumowanie #zarobki
Kategoria: Filmy instruktażowe
Pokaż więcej Ukryj
Dodano: 19-08-2025 15:29 (1 głos) 5.0

Podobne filmy
Gość
Wyślij


Podaj powód zgłoszenia
Wyślij zgłoszenie

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.