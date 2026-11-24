24.11.2026 12:27
Ваш перший день катання на лижах у Норвегії може початися біля стійки видачі
Що взяти із собою, якщо у вас немає Vipps
|Якщо вам потрібно дізнатися…
|Запитайте в пункті…
|Чи все підходить
|Чи є у вас черевики цього розміру, які підходять до кріплень на цих лижах?
|Чи можна позичити спорядження особисто
|Коли стійка обслуговується працівниками й який документ, що посвідчує особу, мені взяти із собою?
|Коли повернути комплект
|Чи будете ви відчинені після нашої шкільної поїздки?
Перевірте день повернення перед отриманням спорядження
Найновіші статті
- Скільки алкоголю та сигарет можна привезти з Польщі на свята? Літр горілки, 100 сигарет, вищі штрафи з липня
- NAV платить раніше: пенсія та допомога по інвалідності 11 грудня, barnetrygd — 16 грудня. З чого не утримають податок
- Паспорт без поїздки до Осло. Запис на чергування в Бергені відкривається сьогодні о 16:00, в Олесунні — 1 грудня
- Вам змінили зміну в Норвегії. Коли вас мають попередити за 14 днів?
- Зустрічаєте когось в Осло? Перш ніж виходити з дому, запитайте три літери
- Працювали в Литві та Норвегії. Куди звертатися щодо пенсії за віком?