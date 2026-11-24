24.11.2026 12:27
Jūsų pirmoji slidinėjimo diena Norvegijoje gali prasidėti įrangos skolinimosi punkte
Ką pasiimti, jei neturite „Vipps“
|Jei norite sužinoti…
|Paklauskite punkto…
|Ar viskas tinka
|Ar turite tokio dydžio batus, tinkančius šių slidžių apkaustams?
|Ar galite skolintis atvykę į vietą
|Kada punktą aptarnauja darbuotojai ir kokį asmens dokumentą turėčiau atsinešti?
|Kada grąžinti komplektą
|Ar dirbsite po mūsų mokyklos išvykos?
Prieš atsiimdami patikrinkite grąžinimo dieną
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