24.11.2026 12:27
Prima zi de schi în Norvegia poate începe la un punct de împrumut
Ce să luați cu dumneavoastră dacă nu aveți Vipps
|Dacă aveți nevoie să știți…
|Întrebați filiala…
|Dacă toate se potrivesc
|Aveți clăpari de această mărime care se potrivesc cu legăturile acestor schiuri?
|Dacă puteți împrumuta în persoană
|Când este ghișeul deservit de personal și ce act de identitate trebuie să aduc?
|Când trebuie returnat echipamentul
|Veți fi deschiși după excursia noastră școlară?
Verificați ziua returnării înainte de a prelua echipamentul
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