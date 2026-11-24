24.11.2026 12:27
Din første skidag i Norge kan starte ved en utlånsskranke
Hva du trenger hvis du ikke har Vipps
|Hvis du trenger å vite …
|Spør avdelingen …
|Om alt passer
|Har dere støvler i denne størrelsen som passer til bindingene på disse skiene?
|Om du kan låne personlig
|Når er skranken betjent, og hvilken legitimasjon bør jeg ta med?
|Når utstyret skal leveres tilbake
|Har dere åpent etter skoleturen vår?
Sjekk returdagen før du henter utstyret
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