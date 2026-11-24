Du får en melding fra skolen om at barnet ditt skal ta med ski, støvler og staver. Før du kjøper et sett som kanskje bare passer én vinter, bør du sjekke din lokale BUA. Disse utstyrsbibliotekene låner ut friluftsutstyr. Hvis du nylig har flyttet til Norge og ennå ikke har Vipps, kan en betjent avdeling kontrollere identiteten din personlig.