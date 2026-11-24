24.11.2026 12:27
Tu primer día de esquí en Noruega puede comenzar en un mostrador de préstamo
Qué llevar si no tienes Vipps
|Si necesitas saber…
|Pregunta a la sucursal…
|Si todo encaja
|¿Tienen botas de esta talla que se ajusten a las fijaciones de estos esquís?
|Si puedes pedir prestado en persona
|¿Cuándo hay personal en el mostrador y qué identificación debo llevar?
|Cuándo devolver el equipo
|¿Estarán abiertos después de nuestra excursión escolar?
Comprueba el día de devolución antes de recoger el equipo
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