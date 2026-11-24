Живете в Норвегії, але частину трудового стажу накопичили в Литві? Подати заяву на обидві пенсії за віком можна через NAV. Якщо наразі ви хочете отримувати лише литовську пенсію, до NAV можна подати окрему заяву.

Живете в Норвегії та хочете подати заяву на обидві пенсії Заповнюючи заяву до NAV на норвезьку пенсію за віком, зазначте періоди, коли після досягнення 16 років ви жили або працювали за кордоном. Вкажіть також Литву. Відповідно до процедури NAV, якщо надати інформацію про роботу чи проживання в іншій країні Європейської економічної зони, заява також охоплює пенсію цієї країни. NAV передає необхідну інформацію литовській установі.

Якщо ви працювали в Литві багато років тому, почніть із простого списку. Запишіть назви місць роботи, дати початку та завершення роботи, а також періоди, коли ви жили в іншій країні. NAV просить надавати дані якомога точніше. Поїздки у відпустку до цього списку включати не потрібно.

Хочете лише литовську пенсію Якщо ви наразі не отримуєте норвезьку пенсію, напишіть до NAV, що хочете подати заяву на пенсію за віком із Литви. NAV надішле потрібну форму та інструкції й перешле вашу заяву литовській установі. Для цього не потрібно починати отримувати норвезьку пенсію. Коли вона вам знадобиться, вам доведеться подати на неї окрему заяву. Інструкція NAV для мешканців Норвегії

Ваша ситуація З чого почати Ви живете в Норвегії та хочете отримувати обидві пенсії Заповніть заяву до NAV і вкажіть періоди в Литві Ви живете в Норвегії та зараз хочете лише литовську пенсію Напишіть до NAV, щодо пенсії якої країни ви звертаєтеся Ви живете в Литві та раніше працювали в Норвегії Зверніться до «Sodra» та зазначте роботу в Норвегії