24.11.2026 12:26
Працювали в Литві та Норвегії. Куди звертатися щодо пенсії за віком?
Живете в Норвегії та хочете подати заяву на обидві пенсії
Хочете лише литовську пенсію
|Ваша ситуація
|З чого почати
|Ви живете в Норвегії та хочете отримувати обидві пенсії
|Заповніть заяву до NAV і вкажіть періоди в Литві
|Ви живете в Норвегії та зараз хочете лише литовську пенсію
|Напишіть до NAV, щодо пенсії якої країни ви звертаєтеся
|Ви живете в Литві та раніше працювали в Норвегії
|Зверніться до «Sodra» та зазначте роботу в Норвегії
Що робити зі старими документами про роботу в Литві
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